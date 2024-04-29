Borsa'da İstanbul'da yeni rekor! Tarihinde ilk kez 10 bin puanı aştı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İstanbul'a ve Türkiye'ye turist gelmesinde hep beraber karşı durmamız gereken bir konu: Türkiye'nin içinden ve dışından pompalanan yabancı karşıtlığı. Bu insanların açık tepki vermeden kararlarıyla sizi cezalandırdığı bir sürece dönüşüyor. Yani ülkenize gelmeyerek, otomatikman siz ülke olarak belirli bir kaynaktan mahrum kalıyorsunuz" dedi.