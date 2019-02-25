Ekonomi Borsa İstanbul coştu 105 bine doğru gidiyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa İstanbul coştu: 105 bine doğru gidiyor

Yabancı yatırımcılar alıma geçti Borsa İstanbul yeniden Boğa piyasasına giriş yapmış oldu. Haftaya 0,67 puan artışla 103 bin 875 seviyesinde başlayan BİST 100 endeksindeki yükseliş açılışın ardından kısa bir süre sonra yüzde 1,50'yi aştı. Borsa İstanbul saat 10:40 itibariyle 104 bin 700 puana ulaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Borsa İstanbul
​Borsa İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,67 değer kazancıyla 103.874,99 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 689,29 puan ve yüzde 0,67 artışla 103.874,99 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,99 ve holding endeksi yüzde 0,74 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,10 ile metal ana sanayi, tek gerileyen ise yüzde 0,02 ile spor oldu.

BİST 100 endeksindeki yükseliş açılışın ardından kısa bir süre sonra yüzde 1,50'yi aştı. Borsa İstanbul saat 10:40 itibariyle 104 bin puanı aşarak 104 bin 730 seviyelerini gördü.

  • Geçen haftanın son işlem gününde artan küresel risk iştahı ile alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,67 artışla 103.185,70 puandan tamamladı.

YATIRIMCILARIN İŞTAHI ARTTI

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle yatırımcıların risk iştahının arttığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'le devam eden ticaret müzakerelerinde anlaşma sağlanabileceği ve 1 Mart'ta dolacak ateşkesi ertelediği yönündeki açıklamaları sonrası bu hafta konuyla ilgili haberlerin takip edileceğini kaydeden analistler, ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın senatoda yapacağı sunumların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getirdi.

HEDEF 105 BİN SEVİYESİ

Analistler, haftalık veri takviminde ise çarşamba günü yurt içinde ekonomik güven endeksi ve ABD'nin büyüme verisinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 105.000-105.500 direnç bölgesinin gündeme gelebileceğini söyledi.

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BOĞA PİYASASI NEDİR?

Boğa piyasası (bullish market), piyasanın yükseliş trendinde olduğu yani fiyatların gelecekte iyimser bir ortamda seyredeceği ve yatırımcıların alıma geçeceği dönemdir. Bu terimin kökeninin, boğaların her şeyi boynuzlarıyla aşağıdan yukarıya kaldırdıkları inancından geldiği varsayılmaktadır.

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