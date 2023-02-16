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Ekonomi

Borsa İstanbul hızlı toparlandı: Tedbirler işe yaradı

Deprem nedeniyle 5 gün işlemlerin durdurulduğu Borsa İstanbul’a dört koldan sağlanan destekler etkili oldu. Ekonomi yönetiminin aldığı yerinde tedbirler sayesinde borsa hızlı toparlandı. Endeks dün günü %9,88 yükselişle 4,950 puandan tamamladı. Hisse geri alım programı açıklayan şirketler ise tavan yaptı.

Cabir Turğut
Cabir Turğut
04:00 . 16/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Deprem nedeniyle 5 gün işlemlerin durdurulduğu Borsa İstanbul’a dört koldan sağlanan destekler etkili oldu.

Deprem nedeniyle 5 gün işlemlerin durdurulduğu Borsa İstanbul’a dört koldan sağlanan destekler etkili oldu.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle 8 Şubat tarihinden itibaren işlemlerin durdurulduğu Borsa İstanbul pay ve vadeli işlem piyasaları, ekonomi yönetiminin aldığı bir dizi tedbirle dün yeniden açıldı. BİST 100 Endeksi 7 Şubat’taki kapanışa göre dün güne yüzde 5,86 yükselişle 4.769 puandan başlarken, sonrasında kazançlarını daha da artırdı. Borsa İstanbul’da BİST 100 Endeksi günü yüzde 9,88 primle 4,950 puandan tamamladı.

PİYASAYA DÖRT KOLDAN DESTEK

Toplam işlem hacmi 33,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. 5 gün boyunca durdurulan işlemlerin ardından açılış öncesi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Varlık Fonu ve Borsa İstanbul gibi piyasalarının aktörleri değeri milyarlarca lirayı bulacak önemli destekleri hayata geçirdi.

BES İÇİN DÜZENLEME

  • Söz konusu düzenlemeler içerisinde Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) devlet katkısı payının yüzde 10’dan yüzde 30’a çıkarılması ve Türkiye Varlık Fonu’nun borsayı desteklemesi öne çıktı. Ayrıca şirket hisse geri alımlarında yüzde 15 olan stopaj vergisi yüzde 0’a indirilirken, SPK da hisse geri alımı için Genel Kurul kararı şartını kaldırdı. BDDK ise bankaların hisse geri alımlarında uygulanan sermaye yeterliliği kurallarında esnemeye gitti. Borsa İstanbul’a yönelik alınan bu önemli kararların ardından şirketler hisse geri alım kuyruğuna girdi.

Şirketler hisse geri alımı için sırada

Türk Hava Yolları (THY) üç yıllık hisse geri alım programı için 9 milyar lira fon ayırdı. Geri alınacak azami hisse sayısının şirketin çıkarılmış sermayesinin yüzde 5’i ile sınırlandırılmasına karar verildi. Halkbank, hisse geri alım programında limiti 2 milyar 250 milyon liraya çıkardı. İş Bankası, geri alım için kullanılabilecek azami fon tutarını 3 milyar lira olarak belirledi. Ereğli Demir Çelik, pay geri alımları için 2 milyar lira ayırdı. 50’ye yakın şirketin toplam pay geri alımları 20 milyar TL’yi aştı. Hisse geri alım programına katılan şirket sayısının daha da artması öngörülüyor.


#Deprem
#Borsa İstanbul
#SPK
#Ekonomi
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Borsa İstanbul hızlı toparlandı: Tedbirler işe yaradı
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