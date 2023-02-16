Borsa İstanbul hızlı toparlandı: Tedbirler işe yaradı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle 8 Şubat tarihinden itibaren işlemlerin durdurulduğu Borsa İstanbul pay ve vadeli işlem piyasaları, ekonomi yönetiminin aldığı bir dizi tedbirle dün yeniden açıldı. BİST 100 Endeksi 7 Şubat’taki kapanışa göre dün güne yüzde 5,86 yükselişle 4.769 puandan başlarken, sonrasında kazançlarını daha da artırdı. Borsa İstanbul’da BİST 100 Endeksi günü yüzde 9,88 primle 4,950 puandan tamamladı.

Söz konusu düzenlemeler içerisinde Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) devlet katkısı payının yüzde 10’dan yüzde 30’a çıkarılması ve Türkiye Varlık Fonu’nun borsayı desteklemesi öne çıktı. Ayrıca şirket hisse geri alımlarında yüzde 15 olan stopaj vergisi yüzde 0’a indirilirken, SPK da hisse geri alımı için Genel Kurul kararı şartını kaldırdı. BDDK ise bankaların hisse geri alımlarında uygulanan sermaye yeterliliği kurallarında esnemeye gitti. Borsa İstanbul’a yönelik alınan bu önemli kararların ardından şirketler hisse geri alım kuyruğuna girdi.

Söz konusu düzenlemeler içerisinde Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) devlet katkısı payının yüzde 10’dan yüzde 30’a çıkarılması ve Türkiye Varlık Fonu’nun borsayı desteklemesi öne çıktı. Ayrıca şirket hisse geri alımlarında yüzde 15 olan stopaj vergisi yüzde 0’a indirilirken, SPK da hisse geri alımı için Genel Kurul kararı şartını kaldırdı. BDDK ise bankaların hisse geri alımlarında uygulanan sermaye yeterliliği kurallarında esnemeye gitti. Borsa İstanbul’a yönelik alınan bu önemli kararların ardından şirketler hisse geri alım kuyruğuna girdi.

Türk Hava Yolları (THY) üç yıllık hisse geri alım programı için 9 milyar lira fon ayırdı. Geri alınacak azami hisse sayısının şirketin çıkarılmış sermayesinin yüzde 5’i ile sınırlandırılmasına karar verildi. Halkbank, hisse geri alım programında limiti 2 milyar 250 milyon liraya çıkardı. İş Bankası, geri alım için kullanılabilecek azami fon tutarını 3 milyar lira olarak belirledi. Ereğli Demir Çelik, pay geri alımları için 2 milyar lira ayırdı. 50’ye yakın şirketin toplam pay geri alımları 20 milyar TL’yi aştı. Hisse geri alım programına katılan şirket sayısının daha da artması öngörülüyor.