Borsa İstanbul tarihi zirveye yakın

Geçen haftayı yüzde 4,37 kazançla 8 bin 346 puandan tamamlayan endeks, bu haftaya da alıcı seyirle başladı. Gün içerisinde 8 bin 502 puanı gören endeks, ekimde elde ettiği 8 bin 562 puan rekoruna yaklaştı. Endeks, haftanın ilk işlem gününü yüzde 1,50 değer kazancıyla 8 bin 471 puandan tamamladı.