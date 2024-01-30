Borsa İstanbul tarihi zirveye yakın

Geçen haftayı yüzde 4,37 kazançla 8 bin 346 puandan tamamlayan endeks, bu haftaya da alıcı seyirle başladı. Gün içerisinde 8 bin 502 puanı gören endeks, ekimde elde ettiği 8 bin 562 puan rekoruna yaklaştı. Endeks, haftanın ilk işlem gününü yüzde 1,50 değer kazancıyla 8 bin 471 puandan tamamladı.
OCAK KAZANCI YÜZDE 13’Ü AŞTI
Ekimdeki zirvenin ardından bir miktar gerileyen Borsa İstanbul, yılı 7 bin 470 puandan kapattı. Geçen hafta tekrar 8 bin puanın üzerine çıkan ve haftayı yüzde 4,37 kazançla 8 bin 346 puandan tamamlayan Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yıl başından bu yana yüzde 13,41 yükseldi.