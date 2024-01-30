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Ekonomi

Borsa İstanbul tarihi zirveye yakın

Geçen yılki yüzde 35,6’lık yükselişin ardından ocak ayının ilk iki haftasında dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul, iki haftadır yükselişte.

Akın Ali Polat
Akın Ali Polat
04:00 - 30/01/2024 Salı
Güncelleme: 06:03 - 30/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Borsa İstanbul
Borsa İstanbul

Geçen haftayı yüzde 4,37 kazançla 8 bin 346 puandan tamamlayan endeks, bu haftaya da alıcı seyirle başladı. Gün içerisinde 8 bin 502 puanı gören endeks, ekimde elde ettiği 8 bin 562 puan rekoruna yaklaştı. Endeks, haftanın ilk işlem gününü yüzde 1,50 değer kazancıyla 8 bin 471 puandan tamamladı.


OCAK KAZANCI YÜZDE 13’Ü AŞTI

Ekimdeki zirvenin ardından bir miktar gerileyen Borsa İstanbul, yılı 7 bin 470 puandan kapattı. Geçen hafta tekrar 8 bin puanın üzerine çıkan ve haftayı yüzde 4,37 kazançla 8 bin 346 puandan tamamlayan Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yıl başından bu yana yüzde 13,41 yükseldi.


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#endeks
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