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Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da 21 Haziran haftanın ilk işlem gününe ilişkin başlangıç rakamları belli oldu. BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,21 azalışla 1.388,20 puandan başladı.

Haber Merkezi AA
Borsa İstanbulda 21 Haziran güne başlangıç rakamları
Foto/arşiv

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,86 puan ve yüzde 0,21 değer kaybederek 1.388,20 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,30 ve holding endeksi yüzde 0,54 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,49 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,54 ile holding ve yatırım oldu.

BIST 100 endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin bulunan haziran toplantısının ardından küresel piyasalarda oluşan satış dalgasının etkisiyle geçen hafta yüzde 4,8 değer kaybederek 1.391,06 puandan kapandı.

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