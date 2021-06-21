Ekonomi PTT iş yerlerini kademeli olarak hizmete açıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

PTT iş yerlerini kademeli olarak hizmete açıyor

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşlar ve çalışanların sağlığını korumak amacıyla geçici olarak kapattıkları iş yerlerini, normalleşme tedbirleri kapsamında kademeli olarak hizmete açtıklarını bildirdi.

Haber Merkezi AA
PTT iş yerlerini kademeli olarak hizmete açıyor
Foto/arşiv

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı hizmet veren PTT AŞ, iş yerlerinde kademeli normalleşme süreciyle birlikte yeni düzenlemeler yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PTT AŞ Genel Müdürü Gülten, Kovid-19'un ilk gününden itibaren mesai gözetmeden vatandaşlara hizmet ulaştırmak için gayretle çalıştıklarını ancak bu süreçte bazı iş yerlerinin salgın nedeniyle geçici olarak kapatıldığını ve burada verilen hizmetlerin de başka iş yerlerine aktarıldığını anımsattı.

Normalleşme süreciyle birlikte bu iş yerlerini kademeli olarak açtıklarını belirten Gülten, açık olan tüm iş yerlerinde mesai saatinin 08.30-17.30 olarak belirlendiğini ifade etti.

Gülten, vatandaşlara hizmeti ön planda tuttuklarını, bu nedenle titizlikle hareket ettiklerini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"İş yerlerimizde pandeminin başından beri uyguladığımız tedbirlerimizi sürdürüyoruz. Yoğunluk yaşanan iş yerlerimize personel takviyesi yapıyor, ayrıca bazı yerleşim yerlerindeki iş yeri sayımızı artırarak hizmet kalitemizi daha da yukarı çıkarmayı hedefliyoruz. İş yerlerinde yoğunluk yaşanmaması adına vatandaşlarımız fatura tahsilatı, maaş ödemesi gibi bankacılık işlemlerini PTT iş yerlerine gelmelerine gerek kalmadan PTTMatikler, kamu ortak ATM'leri, mobil bankacılık, internet bankacılığı gibi alternatif işlem kanallarından kolaylıkla gerçekleştirebilir."

"Bazı iş yerlerinde yenileme yapılacak"

Vatandaşların ve çalışanların sağlığını korumak, hizmet kalitesini artırmak için bazı iş yerlerinde yapısal yenileme çalışmalarının da yapıldığını bildiren Gülten, "Pandemi nedeniyle bazı iş yerlerimizi geçici olarak kapatmak zorunda kalırken burada verilen hizmetlerimizi de başka iş yerlerimize aktardık. Ayrıca, bazı iş yerlerimizde gerekli yapısal düzenlemeleri gerçekleştiriyoruz ve bu iş yerlerimizi hizmet kalitemizi artırmak amacıyla yeniliyoruz." bilgisini verdi.

Gülten, PTT'nin salgın döneminde Türkiye'nin her yerindeki yaygın iş yeri ağıyla vatandaşların hizmetinde olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Devletimiz tarafından vatandaşlarımıza ödenen sosyal yardım ödemelerinin yanı sıra bankacılık, e-ticaret ve kargo gibi birçok alanda özveriyle hizmet verdik. Mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini yerine getiren, büyük bir fedakarlıkla vatandaşlarımıza hizmet veren çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum."

Çin Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
EKONOMİ
Çin Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

Dolar haftaya nasıl başladı?
EKONOMİ
Dolar haftaya nasıl başladı?

Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
EKONOMİ
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
Abone Ol Google News
Allaha havale ediyorum

''Allah'a havale ediyorum''
HDP için kritik gün

HDP için kritik gün

Kapatma davasında ilk inceleme yapılacak.
Saadet Partisi’nde deprem! Karamollaoğlu gidiyor mu?

​O eski Türkiye çok gerilerde kaldı.

​Beylikdüzü'nde kan donduran olay: Gece yarısı ortaya çıktı

​Bilim insanları ilk araştırmayı Tekirdağ'da yaptı.

Olayla ilgili ​İZSU'dan arıza açıklaması geldi.

​Gerekçe kürtaj haklarına verdiği destek.

​Aydın'da aşırı yağışlar sonrası sel felaketi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm vatandaşlara aşı çağrısı.

​İran Cumhurbaşkanı Reisi, Hamaney'e yakınlığıyla biliniyor.
Saat verip uyardı!

Saat verip uyardı!

Çok sayıda ilde kuvvetli yağış bekleniyor.
Bakü'de şoke <br>eden anlar

Bakü'de şoke
eden anlar

İsviçre-Türkiye maçında sadece bir kişi alkışlandı.
Ağlatan sürpriz

Ağlatan sürpriz

​Temizlik görevlisi baba duygusal anlar yaşadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.