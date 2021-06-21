Ekonomi Çin Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
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Çin Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

Çin Merkez Bankası, politika faizi olarak baz alınan kredi faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 3,85 düzeyinde tuttu.

Haber Merkezi AA
Çin Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi
Foto/arşiv: Çin Merkez Bankası

PBoC, bugün gerçekleştirilen para politikası kurulu toplantısında, 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3,85 ve 5 yıllık kredi faiz oranını yüzde 4,65 düzeyinde bıraktı.

Beklentiler doğrultusunda açıklanan karar ile PBoC, üst üste 14'üncü ayda da politika faizini değiştirmemiş oldu.

Piyasada bankanın 2021 sonuna kadar politika faizini değiştirmemesi beklenirken, yetkililerin salgın sonrası ekonomik toparlanmanın baskılanmasına yol açabilecek herhangi bir faiz oranı aksiyonundan kaçındığı belirtiliyor.

Karar sonrası dolar/yuan paritesi, yükselişini 3'üncü işlem gününe taşıyarak 6,4710 ile 1,5 ayın en yüksek seviyesini gördü.

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