Borsa İstanbul'da pozitif kapanış

Borsa İstanbul'da pozitif kapanış

7/10/2025, Salı
AA
BIST 100 endeksi, Avro Bölgesi'nin aksine genele yayılan alımlarla günü pozitif bir seyirle tamamladı.
BIST 100 endeksi, Avro Bölgesi'nin aksine genele yayılan alımlarla günü pozitif bir seyirle tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yükselişle tamamladı. Sektör endekslerini arasında en fazla yükselen yüzde 3,26 ile sigorta, en çok değer kaybeden yüzde 4,26 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,74 değer kazanarak 10.814,11 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 79,24 puan artarken, toplam işlem hacmi 117,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,60, holding endeksi yüzde 1,58 değer kazandı.

Sektör endekslerini arasında en fazla yükselen yüzde 3,26 ile sigorta, en çok değer kaybeden yüzde 4,26 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de federal hükümetin kapalı kalmaya devam etmesinin yanı sıra Avro Bölgesi'ndeki siyasi belirsizliklerin de etkisiyle karışık bir seyir izlerken, BIST 100 endeksi ise genele yayılan alımlarla günü pozitif bir seyirle tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum gerçekleştirdi. Karahan, sunumunda enflasyona dair "Beklentiler iyileşse de, halen, enflasyon tahminlerimizin üzerinde seyrediyor. Bu yönüyle beklentiler, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Analistler yarın yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarının, yurt dışında ise Japonya'da cari işlemler dengesinin, Avro bölgesinde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasının,Almanya'da sanayi üretiminin ve ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini kaydetti.

ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle yarın resmi kurumlara ait veri akışının olmayacağını belirten analistler, teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 seviyeleri direnç, 10.700 ve 10.600 puan ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.



