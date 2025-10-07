Togg’un dört çeker T10X 4More ve T10F 4More modelleri satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

Obsidiyen Serisi duyuruldu

Performansın yanı sıra menzil konusunda da iddialı olan modellerden T10X 4More Obsidiyen 468 km, T10F 4More ise 523 km menzil sunuyor. Panoramik cam tavan, Meridian ses sistemi ve gelişmiş sürüş destekleri gibi donanımların standart olarak sunulduğu modellerin anahtar teslim fiyatları da açıklandı.