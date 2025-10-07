Yeni Şafak
Togg'un dört çeker T10X 4More ve T10F 4More modelleri satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

7/10/2025, Salı
G: 7/10/2025, Salı
Türkiye’nin yerli otomobili Togg, merakla beklenen dört çeker modellerini tanıttı. Çift motorlu 4x4 çekiş sistemine sahip Togg T10X 4More ve Togg T10F 4More, Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni T10X 4More, siyah detaylarıyla öne çıkan şık tasarımı ve güçlü performans özellikleriyle dikkat çekiyor.

Haziran ayında Gemlik’teki Togg tesislerinde ilk kez görüntülenen T10X 4More, resmi olarak satışa sunuldu. Türkiye’nin yerli otomobili Togg’un en güçlü versiyonu olarak öne çıkan T10X 4More Obsidiyen ve T10F 4More, bugün markanın dijital platformu Trumore üzerinden siparişe açıldı.

Çift motorlu 4x4 çekiş sistemine sahip yeni modeller, 435 beygir güç ve 700 Nm tork üreterek “en güçlü Togg” unvanını aldı. T10F 4More, 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 4,1 saniyede, T10X 4More ise 4,8 saniyede ulaşıyor.


Obsidiyen Serisi duyuruldu

Performansın yanı sıra menzil konusunda da iddialı olan modellerden T10X 4More Obsidiyen 468 km, T10F 4More ise 523 km menzil sunuyor. Panoramik cam tavan, Meridian ses sistemi ve gelişmiş sürüş destekleri gibi donanımların standart olarak sunulduğu modellerin anahtar teslim fiyatları da açıklandı.

T10X 4More, Ayder, Anadolu, Oltu ve Kula renklerinde obsidiyen taşının siyah tonundan ilham alan detaylarıyla güçlü ve sofistike bir görünüm sergiliyor.


5 farklı renk seçeneği

T10F 4More ise Oltu, Urla, Mardin, Gemlik ve Kula renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor.


Togg T10X 4More ve T10F 4More fiyatı ne kadar?

T10F 4More

3 milyon 133 bin 640 TL

T10X 4More Obsidiyen

3 milyon 233 bin 640 TL

