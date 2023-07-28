Borsa İstanbul'da tarihi rekor: 7 bin puanı test ediyor

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Borsa, cuma gününe yüzde 1,01'lik yükselişle 6.925 puandan başlamıştı.
BIST 100 endeksi, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun yapıldığı 28 Mayıs'tan önce 4580 puan seviyesinde bulunuyordu.
Endeks, seçim sonrasındaki hızlı yükselişin de etkisiyle 2023'te yatırımcısına yüzde 25,3 oranında kazandırdı.
Alt endekslere bakıldığında ise faktöring endeksi yüzde 7'nin üzerinde yükselerek ilk sırada yer alıyor. Bankacılık endeksinde günlük yüzde 4,4 yükseliş ile ikinci sırada yer alıyor.
Holding endeksi ise yüzde 1,2 oranında yatırımcısına kazandırdı.