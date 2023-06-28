Borsa tatile rekorla girdi

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BIST 100 endeksi aynı zamanda, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 5.766,58 puana taşıdı. Endeks, önceki kapanışa göre 26,25 puan artarken, toplam işlem hacmi 29,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,86 değer kaybederken, holding endeksi yatay seyretti.
EN ÇOK KAZANDIRAN MENKUL KIYMETLER
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,02 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu. Yoğunlaşacak veri takviminin piyasaların yönü üzerinde etkili olması beklenirken, yatırımcıların yetkililer tarafından yapılacak açıklamaları da yakından takip edeceği belirtiliyor. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.850 seviyesinin direnç, 5.700 ve 5.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.