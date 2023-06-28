Borsa tatile rekorla girdi

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,02 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu. Yoğunlaşacak veri takviminin piyasaların yönü üzerinde etkili olması beklenirken, yatırımcıların yetkililer tarafından yapılacak açıklamaları da yakından takip edeceği belirtiliyor. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.850 seviyesinin direnç, 5.700 ve 5.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.