Borsa yükseldi dolar çakıldı

Ekonomik kriz algısı oluşturmak için Türkiye’ye yönelik dışarıdan yapılan manipülasyonların etkisi dağılmaya başladı. Türkiye’nin ekonomik dalgalanma karşısında siyasi olarak sağlam durmasıyla Borsa İstanbul endeksi ve döviz kurları gerçek değerine doğru ilerlemeye başladı. BIST 100 endeksi 100.298,73 puanla yaklaşık 4 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dolar ise son günlerdeki düşüş eğilimini sürdürerek dün 6 lira seviyesinin altına inerek ve 5.98’den işlem gördü.

11 MİLYAR İŞLEM HACMİ

Borsa İstanbul’da endeks, günü yüzde 1,16 değer kazancıyla 100.298,73 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.149,88 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Döviz kurlarındaki değer kayıplarından bulduğu destek ve banka hisselerinde yoğunlaşan alımlarla yükselen BIST 100 endeksi, 100.298,73 puanla 31 Mayıs’tan bu yana en yüksek kapanışı yaptı.

SONRAKİ SEVİYE 105 BİN

Borsadaki yükselişi değerlendiren analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önceki akşamki faiz artışına karşın, Türk lirası varlıkların gün boyu pozitif seyri izlediğini belirtti. BIST 100 endeksinde, 100.000 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedefin 102.500 ve 105.000 dirençleri olacağını kaydeden analistler, olası geri çekilmelerde ise 98.000 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.

Dolarda ilk hedef 5,75

Dolar/TL kuru son 1 haftalık düşüşünü sürdürerek dün de yüzde 2’lik azalışla 5,98 seviyesine kadar geriledi. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önceki gün 25 baz faiz puan artırmasına rağmen Türk lirası dolar karşısında değer kazanmaya devam etti. Dolar/TL, gün içinde 6,1375’i görmesinin ardından gerileyerek 5,9808 ile 27 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Saat 17.20 itibarıyla dolar/TL önceki kapanışa göre yüzde 1,85 azalışla 5,9885 seviyesinden işlem görürken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde 2,06 düşüşle 7,0142, sterlin/TL de yüzde 1,88 gerileyerek 7,8810’dan işlem görüyor. Analistler, dolar/TL’de 6 desteğinin altındaki kapanışların Türk lirasına ilgiyi artıracağını ve 5,75 seviyesine kadar düşüşün ivme kazanabileceğini dile getirdi.

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BIST’e ilk kadın başkan

Borsa İstanbul'un Himmet Karadağ’dan boşalan yönetim kurulu başkanlığına Prof. Dr. Erişah Arıcan seçildi. Şirketin dün gerçekleştirilen genel kurulunda başkan setilen Borsa İstanbul AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Erişah Arıcan, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesiliği de yapıyor. Borsa İstanbul'un ilk kadın başkanı olan Prof. Dr. Erişah Arıcan, akademik kariyerine 1988 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İktisat-Maliye Kürsüsünde araştırma görevlisi olarak başladı "Merkez Bankası ve Parasal Büyüklüklerin Denetimi” konulu doktora tezi ile doktor unvanını alan Arıcan, 1999 yılında İktisat Politikası Bilim Dalında Doçent, 2005 yılında aynı üniversitede Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Bankacılık Bölümünde Profesör unvanını aldı.