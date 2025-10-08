Yeni Şafak
Borsada 9 ayın kazananı belli oldu: Yüzde 430 yükseldi

15:528/10/2025, Çarşamba
Ocak-eylül döneminde finansal kiralama ve faktoring yüzde 430,44, turizm yüzde 52,97 ve gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörü yüzde 52,9 değer kazandı
Borsa İstanbul’da 2025’in ilk dokuz ayı yatırımcısına kazanç getirdi. BIST 100 endeksi, dalgalı seyrine rağmen yılı yüzde 12,02’lik yükselişle tamamlarken, 22 sektörün 17’si pozitif performans sergiledi. En dikkat çekici çıkış ise finansal kiralama ve faktoring sektöründen geldi. Yılın en çok kazandıran alanı yüzde 430’luk rekor yükselişle bu sektör oldu. Turizm, gayrimenkul ve inşaat sektörleri de güçlü performanslarıyla öne çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yılın 9 ayında dalgalı bir seyir izledi. Yeni yıla yükselişle başlayan BIST 100 endeksi ocak ayını pozitif tamamladı. Tüm dünya borsalarını etkileyen ABD'nin tarife söylemleriyle düşüşe geçen endeks şubat, nisan ve mayısta düşüş kaydetti.


ABD yönetiminin uyguladığı 'karşılıklılık esaslı' tarifelere ilişkin belirsizliklerin azalması ve yurt içinde faiz indirim sürecine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle yükselişe geçen endeks, haziran, temmuz ve ağustosu artıda tamamlarken, ağustos ayında 11.605,30 ile rekor kırdı. Endeks eylülde ise değer kaybetti.


17 SEKTÖR YÜKSELDI, 5'İ DÜŞTÜ


Endeksin ocak-eylül dönemindeki performansına bakıldığında, bu dönemde yatırımcısına yüzde 12,02 kazanç sağladığı görüldü. Bu dönemde endeksi oluşturan 22 sektörden 17'sinin yükselmesi, 5’inin ise gerilemesi dikkati çekti.


"YÜZDE 430 YÜKSELDİ"


Bu dönemde finansal kiralama ve faktoring yüzde 430,44, turizm yüzde 52,97, gayrimenkul yatırım ortaklığı yüzde 52,9, inşaat yüzde 47,21 ve orman, kağıt ve basım yüzde 42,21 artışla en çok değer kazanan sektörler olarak sıralandı.


En çok değer kaybeden sektör endeksi ise yüzde 21,39 ile spor oldu. Bu sektörü yüzde 10,56 ile sigorta, yüzde 2,71 ile taş toprak, yüzde 2,38 ile gıda ve içecek, yüzde 1,59 ile ticaret endeksleri izledi. Bu dönemde 14 sektörün ise BIST 100 endeksinden daha fazla yükseldiği görüldü.




#Borsa İstanbul
#BİST 100 endeksi
#finansal kiralama ve faktoring
