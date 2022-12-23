Ekonomi Borsada gong Ahlatcı Doğal Gaz için çaldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsada gong Ahlatcı Doğal Gaz için çaldı

Borsa İstanbul’da gong, Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım AŞ için çaldı. Törende konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Ahlatcı Doğal Gaz’ın, gelen yüksek talep sayesinde, yaklaşık 3,5 milyar TL tutarında halka arz geliri ve 395 bin yatırımcıya satışla çok başarılı bir halka arz gerçekleştirdiğini söyledi.

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Mehmet Ali Parto Yeni Şafak
Borsada gong Ahlatcı Doğal Gaz için çaldı
​​Borsa İstanbul’da gong, Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım AŞ için çaldı.

Borsa İstanbul’da gong, Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım AŞ için çaldı. Törende konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Ahlatcı Doğal Gaz’ın, gelen yüksek talep sayesinde, yaklaşık 3,5 milyar TL tutarında halka arz geliri ve 395 bin yatırımcıya satışla çok başarılı bir halka arz gerçekleştirdiğini söyledi. Ergun, son iki senede halka arz büyüklüklerinde vites büyüttüklerini ifade ederek, “Halka arz büyüklüğünü 100 milyon TL’den 100 milyon TL ile 1 milyar TL arasına çekmiştik. Ancak bugün yeni bir şey oldu, Ahlatcı Doğal Gaz çıtayı yükseltti. Önümüzdeki sene, artık geçmişte aşamadığımız 2 milyar TL’lik halka arzları aşacağımızı düşünüyorum. Bundan sonra büyük şirketlerimizin 2 milyar TL’nin üzerindeki halka arzlarla borsamıza gelmelerini bekliyorum” diye konuştu.

BORSA TARİHİNİN EN BÜYÜK HALKA ARZI

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ise, halka arz büyüklüğü 3 milyar 481 milyon TL olan Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım AŞ’ye 15 milyar 135 milyon TL’nin üzerinde rekor talep geldiğini belirtti. “Borsa tarihinin en büyük halka arzı gerçekleşmiştir” diyen Ahlatcı, şirketlerinin 9 ilde 1,8 milyona varan abonesiyle 8,5 milyon kişiye doğal gaz ulaştırdığını söyledi.

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