Ekonomi Borsadan veda coşkusu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa'dan veda coşkusu

Ocak 2019'a 87.399 puanla başlayan BIST 100 endeksi, yılın son haftasında coştu. Yükseliş trendini sürdüren Borsa İstanbul, günün ilk yarısında 114.534 puana yükselerek, 20 ay sonra ilk kez 114.000 seviyesinin üzerine çıktı. Ekonomide dengelenme sürecine girilmesinin de etkisiyle özellikle son çeyrekte yönünü hızla yukarı çeviren borsa günü 113,653 kapattı.

Mesude Demirhan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

2019'a veda etmeye sayılı günler kala Borsa İstanbul coştu. Faizlerin düşmesi, ekonomide dengelenme sürecine girilmesinin de etkisiyle yükseliş trendini sürdüren Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi güne 113 bin 514 puanla başladı. Açılışın ardından yükselmeye devam eden endeks, 114.534 puanla 9 Nisan 2018 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Dün günü ise 113,653 puanla kapattı. Analistler, Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle açık olan piyasalarda sakin bir seyir izlenmesinin beklendiğini kaydetti. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400'ün üzerinde yeni hedeflerin 115.000 ve 115.500 seviyeleri olacağını, 111.000 puanın ise destek konumuna geldiğini kaydetti.

OCAK 2018'DE 121 BİNİ GÖRDÜ

BIST 100 endeksi en yüksek zirvesini, Ocak 2018’de 121 bin 532 puanla görmüştü. Borsa İstanbul'un son bir yılda yaşadığı iniş ve çıkışları derleyip, 2020 beklentilerini uzmanlara sorduk. BIST 100 endeksi, 2019 Ocak ayına 87.399 puanla başladı. Jeopolitik risklerin ortasında iç piyasayı canlandırmaya yönelik ekonomi yönetiminin açıkladığı teşvik paketleri, BDDK hamleleri ve TCMB'nin piyasaya hem sözle hem de repo ihaleleri yoluyla müdahaleleri sonucunda mart-mayıs döneminde pay piyasalarında görülen düşüş haziran ayında telafi edildi. Söz konusu gelişmelerle Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, mayıs ayında 83.535 puanla yılın en düşük seviyesine gerilerken, haziranda kayıplarını telafi ederek ikinci çeyreği 96.485 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, temmuz-ağustos döneminde ikinci çeyrekteki kayıplarını telafi ederken, yılbaşında test ettiği 106.000 puana doğru hareket etti. Borsa’da son zamanlardaki pozitif seyir ile direnç noktası olarak görülen 106 bin sınırı aşılarak geride kalan 18 ayın rekoru geçilmiş oldu. BIST 100 endeksi, yüzde 1.39 yükselişle 106.846 puana ulaşarak, 110 bin barajına daha da yaklaştı. Ekonomideki dengelenme süreci borsanın olumlu seyretmesinde etkili oldu.

SON ÇEYREKTE YUKARI YÖNLÜ HIZLANDI

Avrupa'da siyasi belirsizliğin azalması, Brexit çıkmazında sona yaklaşıldığına dair gelişmeler, ticaret müzakerelerinde ilk faz anlaşmasının sağlanması piyasalarda pozitif hava oluşturdu. Fed, temmuz, ekim ve eylül aylarında 25'er baz puanlık indirim yaparak politika faizini yüzde 1,50-1,75 aralığına çekti, repo piyasasındaki ihalelerle de bilançosunu tekrar büyütmeye başladı. Birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları da faiz indirimi konusunda Fed'in peşine takılırken, TCMB ise son 4 toplantıda gerçekleştirdiği 1200 baz puanlık indirimle politika faizini yılbaşında bulunduğu yüzde 24 seviyesinden yüzde 12'ye çekti. Söz konusu gelişmelerin etkisiyle Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, son çeyrekte yukarı yönlü seyrini hızlandırarak 111.955 puanla Nisan 2018'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

YATIRIMCI CESARETLENDİ

  • Enver Erkan
  • Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, Borsa İstanbul’un yılın ikinci bölümünde artan girişlerden olumlu etkilendiği tespitini yaparak, şu değerlendirmelerde bulundu: "Ekonomide dengelenme periyodu, enflasyon oranlarının düşmesi ve Merkez Bankası’nın politika faiz oranlarını indirmesi paranın ana varlık sınıflarına kaymasına olanak sağladı. Yıl sonuna doğru küresel hisse senetlerine artan girişler ile beraber yaşanan ralli, yatırımcıyı borsaya girme konusunda daha cesaretlendirdi. Büyüme beklentileri de borsamızdaki ralliyi destekledi. ABD-Türkiye ilişkileri ve 16 Ocak’taki Merkez Bankası toplantısı ekseninde enflasyon/faiz dengesi başlıca izleyeceğimiz konular olacaktır."

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