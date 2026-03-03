Borsalarda savaş sallantısı

Döviz piyasası sakin karşılarken, altındaki sert yükseliş dikkat çekti. Sadece pazar gecesi offshore piyasasında döviz talebinde bir miktar artış oldu. Merkez Bankası'nın bankalarla yaptığı iş birliği çerçevesinde haftanın ilk işlem gününde herhangi bir likidite riski yaşanmadı. Vadeli işlem piyasasında oluşan döviz talebinin hepsi rahatlıkla karşılandı. Merkez Bankası’nın; pazar günü spot piyasadaki olası talep artışının da önüne geçebilmek için kurumsal taraf için vadeli döviz satım işlemlerine başlama kararı alması piyasayı sakinleştirmede etkili oldu. Altının ons fiyatı da yeni işlem gününde 5 bin 393 dolara çıkarak 30 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Yüzde 2'yi aşan artışlar gram altının kapalı çarşıdaki serbest piyasada 8 bin 150 liraya kadar çıkmasına neden oldu.