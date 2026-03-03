Borsalarda savaş sallantısı

Küresel piyasalar Orta Doğu'daki yüksek tansiyonla haftaya negatif başladı. Asya borsalarında başlayan düşüş dalgası, Avrupa ve ABD’de de devam etti. Güne yüzde 5 kayıpla başlayan Borsa İstanbul, daha sonra toparlanarak günü yüzde 2,7 kayıpla kapattı. Döviz piyasası sakin karşılarken, altındaki sert yükseliş dikkat çekti.
Küresel piyasalar, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırı başlatması ve İran'dan gelen misilleme sonrası Orta Doğu'da uzun süreli çatışma risklerinin artmasıyla haftaya satış baskısı altında başladı. Borsa, döviz ve altın başta olmak üzere emtia yatırımcılarının yakından takip ettiği bu gelişmeler piyasalarda risk algısının artmasına neden oldu. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması başta petrol olmak üzere küresel ticaretin sekteye uğrayabileceğine dair kaygıları artırdı.
ASYA’DAKİ TEK YÜKSELİŞ ÇİN’DE
Asya borsalarında başlayan düşüş dalgası, Avrupa ve ABD’de de devam etti. Asya piyasaları, haftaya Çin hariç satıcılı başladı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 4.180 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 2 azalışla 26.059’a düştü. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 düşüşle 58.053 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 1,6 düşüşle 80.017 puandan günü tamamladı. Saldırıların etkisiyle yükselen petrol fiyatları, birçok Asya ülkesi için enflasyonist baskı sinyali verirken artan dolar talebi, bölge para birimlerinde değer kaybına yol açtı.
BORSA İSTANBUL DÜŞÜK KAYIPLA GÜNÜ KAPATTI
Güne yüzde 5,3 kayıpla başlayan Borsa İstanbul, daha sonra toparlandı. BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,88 değer kaybederek 13 bin 322 puana geriledi. İkinci seansı sakin geçiren endeks, günü yüzde 2,7 kayıpla 13 bin 346 puandan kapattı. Avrupa borsaları, haftaya satış baskısıyla başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi başta olmak üzere Almanya, İtalya, İspanya, Fransa borsalarında yüzde 2 civarında kayıpla güne başladı. Ardından gelen düzeltme hareketleri olsa da haftanın ilk işlem gününde Avrupa’daki tahtalar da kırmızı olmaktan kurtulamadı.
GRAM ALTIN 8 BİN TL'Yİ AŞTI
- Döviz piyasası sakin karşılarken, altındaki sert yükseliş dikkat çekti. Sadece pazar gecesi offshore piyasasında döviz talebinde bir miktar artış oldu. Merkez Bankası'nın bankalarla yaptığı iş birliği çerçevesinde haftanın ilk işlem gününde herhangi bir likidite riski yaşanmadı. Vadeli işlem piyasasında oluşan döviz talebinin hepsi rahatlıkla karşılandı. Merkez Bankası’nın; pazar günü spot piyasadaki olası talep artışının da önüne geçebilmek için kurumsal taraf için vadeli döviz satım işlemlerine başlama kararı alması piyasayı sakinleştirmede etkili oldu. Altının ons fiyatı da yeni işlem gününde 5 bin 393 dolara çıkarak 30 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Yüzde 2'yi aşan artışlar gram altının kapalı çarşıdaki serbest piyasada 8 bin 150 liraya kadar çıkmasına neden oldu.