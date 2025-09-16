Bosna’nın voleybol altyapısı Vakıfbank’a emanet

VakıfBank, Bosna Hersek’te 29 şehirdeki 38 voleybol okulu ile stratejik iş birliğine gitti. Başarılı olan kız çocukları, İstanbul’a davet edilerek VakıfBank forması giyme şansı bulacak. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “İki ülkenin voleyboldaki gelişimlerine katkı sunmaya, Avrupa ve Dünya Şampiyonu voleybolcular yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.
Türk voleyboluna sayısız yıldız kazandıran ve 40 yıl önce kadın voleybolu alanında sosyal sorumluluk projesi başlatan VakıfBank, Bosna Hersek’te önemli bir adım attı. Banka, iki ülkenin voleyboluna katkı sağlayacak dev projeyi duyurdu. Türkiye’de 10, Bosna Hersek’te 1 voleybol okulu bulunan kulüp, ülkedeki 29 şehirde faaliyet gösteren 38 voleybol okulu ile stratejik iş birliği anlaşmasına imza attı. Yaklaşık 2 bin kız çocuğunu kapsayan proje ile sporcuların gelişiminin VakıfBank altyapısı ve antrenörleri tarafından düzenli olarak takip edilmesi amaçlanıyor. Bu girişim, son yıllarda başarıdan başarıya koşan Türk voleybolunun küresele açılması açısından da anlamlı bulundu.
VAKIFBANKLI OYUNCULAR BOSNALI COCUKLARIN İDOLÜ
Proje, Novi Travnik’te gerçekleştirilen, 38 okuldan 1.500 kız çocuğunun katıldığı büyük bir etkinlikle duyuruldu. Vakıfbank voleybol takımının oyuncuları ve özellikle Zehra Güneş, Bosnalı çocuklardan büyük ilgi gördü. Takım oyuncularına yönelik gösterilen sevgi, Türk kadın voleybolunun ulaştığı seviyeyi gözler önüne serdi. Türkiye'den giden basın mensupları, hepimizi gururlandıran bu anlara tanıklık etme şansını yakaladı. VakıfBank Genel Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, etkinlikteki konuşmasında iki ülke arasındaki güçlü bağlara vurgu yaparak, voleyboldaki başarıları Bosna Hersek’te de devam ettirmek için 2018 yılından bu yana bir proje yürüttüklerini söyledi.
BAŞARILI GENÇLERE TÜRKİYE'DE EĞİTİM
Üstünsalih, "Saraybosna’daki okulda öne çıkan, profesyonel voleybolcu olma ışığını gösteren 10 kızımızı, İstanbul’a götürdük ve denemeye aldık. Önümüzdeki sezon 5 kızımız, alt yaş takımlarımızda forma giymeye devam edecek. Türkiye’deki arkadaşlarıyla aynı imkanları sunuyoruz.Ülkemizin en iyi okullarından birinde eğitim almalarını ve VakıfBank Spor Sarayı’nda bulunan lojmanlarımızda konaklamalarını sağlıyoruz” bilgisini verdi.
İKİ ÜLKE SPORUNA DESTEK
Üstünsalih, sözlerine şöyle devam etti: “Şu anda salonda, bu okullardan gelen 80 antrenör ve yaklaşık 1.500 evladımız bizimle. Toplam sporcu adayı öğrenci sayımız ise 2 bin civarında. Ülke genelindeki potansiyeli göz önüne aldığımızda, okul ve öğrenci sayımızın her geçen yıl artmasını bekliyoruz. Yeteneğiyle öne çıkan gençleri, ailelerinin de onayıyla İstanbul’a davet edecek ve yeterli görmemiz halinde VakıfBank forması giydireceğiz. Bu sayede her iki ülkenin voleyboldaki gelişimlerine katkı sunmaya, Avrupa ve Dünya Şampiyonu voleybolcular yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.
ÜLKE MARKASINA ÖNEMLİ KATKI
- Etkinliğe Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Novi Travnik Belediye Başkanı Stjepan Dujo ve EUFOR BH Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Mustafa Çetin Çelik de katıldı. Büyükelçi Akseki, VakıfBank’ın Türk sporuna yaptığı katkıları övgüyle anarak, “VakıfBank, elde ettiği kupalar ve yetiştirdiği sporcularla Türkiye'nin küresel vizyonunu en iyi temsil eden markalardan biri haline geldi. Avrupa’da spor okulu açan ilk voleybol kulübü olan VakıfBank’ın bu girişimi, iki ülke sporuna eşsiz katkılar sağlayacak” dedi. Böylece, uluslararası alanda en çok kupa kazanan Türk kulübü olan VakıfBank, Bosna Hersek’te de genç yetenekleri keşfederek voleybolun gelişimine öncülük etmeyi sürdürmeyi amaçlıyor.