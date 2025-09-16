Bosna’nın voleybol altyapısı Vakıfbank’a emanet

Etkinliğe Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Novi Travnik Belediye Başkanı Stjepan Dujo ve EUFOR BH Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Mustafa Çetin Çelik de katıldı. Büyükelçi Akseki, VakıfBank’ın Türk sporuna yaptığı katkıları övgüyle anarak, “VakıfBank, elde ettiği kupalar ve yetiştirdiği sporcularla Türkiye'nin küresel vizyonunu en iyi temsil eden markalardan biri haline geldi. Avrupa’da spor okulu açan ilk voleybol kulübü olan VakıfBank’ın bu girişimi, iki ülke sporuna eşsiz katkılar sağlayacak” dedi. Böylece, uluslararası alanda en çok kupa kazanan Türk kulübü olan VakıfBank, Bosna Hersek’te de genç yetenekleri keşfederek voleybolun gelişimine öncülük etmeyi sürdürmeyi amaçlıyor.