Brent petrolün varili 67,12 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,12 dolardan alıcı buluyor.
Brent petrolün cuma günü 67,89 dolara kadar yükselen varil fiyatı, günü 66,62 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün saat 09.17 itibarıyla fiyat yüzde 0,75 artarak 67,12 dolara çıktı. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 62,89 dolardan işlem gördü.
Fiyatlardaki yükselişte, Rusya'nın petrol arzında kesinti yaşanacağına dair endişeler etkili oldu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, başkent Moskova dahil, ülkenin farklı bölgelerine yaptığı saldırılarda 221 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini açıkladı. Leningrad Bölgesi Valisi Aleksandr Drozdenko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, St. Petersburg civarında çok sayıda İHA'nın düşürüldüğünü belirtti. Drozdenko, saldırılar nedeniyle Primorsk Limanı'nda bir gemide ve pompa istasyonunda çıkan yangınların söndürüldüğünü, can kaybı yaşanmadığını bildirdi.
Kanada Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, G7 Maliye Bakanları Toplantısı'nda Rusya'ya karşı baskıyı artıracak ilave tedbirlerin ele alındığı bildirildi. Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarının ve Polonya hava sahasının ihlalinin toplantının ana gerekçeleri arasında olduğu ifade edildi. G7 bakanlarının, Rusya'nın savaş çabalarına destek verenlere yönelik ilave yaptırımlar ve gümrük vergileri gibi ticari önlemler de dahil olmak üzere, Rusya üzerindeki baskıyı artırmak için alınabilecek çeşitli ekonomik önlemleri de tartıştığı kaydedildi.
Yaptırım baskısını artırma ve Ukrayna'nın savunmasına daha fazla fayda sağlamak için dondurulan Rusya devlet varlıklarının kullanımını araştırma taahhütlerinin de memnuniyetle karşılandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
Ayrıca, yatırımcıların gözü ABD ve Çin heyetleri arasında Madrid'de başlayan ticaret görüşmelerine çevrildi. ABD Hazine Bakanı Bessent ile Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng başkanlığındaki müzakerelerin 17 Eylül'e kadar sürmesi planlanıyor. Görüşmelerde gümrük tarifeleri, ihracat kontrolleri ve TikTok'un geleceği ele alınıyor.
Brent petrolde teknik olarak 65,80 doların direnç, 60,30 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.