Ekonomi BOTAŞ personel alımı için ilan çıktı
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BOTAŞ personel alacak: BOTAŞ personel alım şartları ve başvuru tarihleri

BOTAŞ personel alımı için ilan çıktı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ personel alımı için ilan çıktı. Resmi Gazete'de yer alan ilana göre BOTAŞ'a çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere sözlü sınavla 268 personel alınacak.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere sözlü sınavla 268 personel alacak.

BOTAŞ'ın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, çeşitli alanlarda 74 mühendis, 149 teknisyen, 16 itfaiye görevlisi, 3 büro görevlisi, 23 uzman yardımcısı ve 3 müfettiş yardımcısı farklı illerde istihdam edilecek.

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Söz konusu alım için başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden, 25-29 Ocak arası mesai bitimine kadar yapılabilecek.

Öte yandan, personel alımına ilişkin detaylı açıklama ve başvuru formu İŞKUR'un adresinde yayımlandı.

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