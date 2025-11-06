Bu kazançlar normal mi?

Bakan Şimşek, önceki gün Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'ndeki konuşmasında net bir dille, "Özellikle bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını ve bu alanda düzenleme eksikliği olduğunu biliyoruz" demişti. SPK Başkanı Gönül de gerektiği takdirde portföy yöneticilerine lisans iptali uygulama yönünde tedbirler alınabileceğini vurgulamıştı. Yapılan sert uyarıların ardından piyasa profesyonelleri ve yatırımcıların gözü manipülatif işlemlerle anılan o fonlara çevrildi.

Son dönemdeki aşırı yüksek getirileri/kayıpları ve anormal hacimleri sebebiyle TLY, DFI ve BOS kodlu fonlar öne çıkıyor. Sosyal medya mecralarında da sıkça gündeme gelen bu fonların kısa sürede gösterdiği anormal yükselişler manipülasyon iddialarını somut verilerle destekliyor. 2025 yılının başlarında 60 lira bandında stabil seyreden TLY, mayıs ayı itibarıyla 400 lirayı aşarken yukarı yönlü tırmanışını sürdürerek 2 bin 500 liraya ulaştı. TLY isimli fon, son 1 yılda yüzde 9 bin 533, 6 ayda yüzde 580 değer kazandı. Yılın ilk 8 ayında 1 liranın altında fiyatlanan DFI fonunun da 3 Eylül sonrası ani bir yükseliş sergilediği görülüyor. İncelediğimiz fiyat grafiği DFI fonunun 1 yılda yüzde 444, 6 ayda yüzde 335 primlendiğini ortaya koyuyor. Yeni devreye alınmasına rağmen BOS isimli fonda da büyük bir sıçrama var. BOS, 21 Ekim 2025’ten bu yana yüzde 70 getiri sağladı. Yine bazı fonlarda günlük sınırlı alım imkânı tanınması da tepkiyle karşılanıyor. Şeffaflıktan uzak gerçekleşen bu uygulama akıllarda soru işareti bırakıyor. Uzmanlar ve yatırımcılar sermaye piyasalarının güvenilirliğini arttırmak adına ağır yaptırımların hayata geçirilmesini talep ediyor.