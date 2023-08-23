Bu yıl palamut az hamsi bol olacak

1 Eylül’de sona erecek olan av yasağı öncesi balıkçılar son hazırlıklarını tamamladı. Gemisini boyayan, motor bakımlarını yapan, ağlarını ören ve tamir ettiği teknesini denize indiren balıkçılar, 1 Eylül’de başlayıp 15 Nisan’a kadar devam edecek olan av sezonu öncesi son hazırlıklarını yaptı.

30 yıldır bu işi yaptığını söyleyen Mustafa Kolcu, “Yeni sezon için ağlarımızı onardık, gemimizi boyadık, hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Geçen yıl palamut çoktu, hamsiyi yedi, hamsi olmadı. Bu yıl ise tam tersi bir durum bekliyoruz, palamut yok hamsi çok. Bunun yanında istavrit, çinekop türlerinde de yüksek beklentimiz var. Kasım 15’e kadar 24 saat denizdeyiz. 30 kişilik av ekibimiz var” dedi. Hazırlıklarını tamamladığını anlatan İsmet Yalçın da “Boya, tamir, bakım işlemlerimi tamamladım, ağları örüyorum. İnşallah, 1 Eylül’le denize açılacağız. Yaptığımız tespitlere göre bu yıl palamut olmayacak gibi gözüküyor. Hamsi, istavrit, çinekop, lüfer, mezgit ve tekir balık türlerini vatandaşımızın sofrasıyla buluşturacağız” ifadelerini kullandı. Öte yandan İstanbul Rumeli Feneri Balıkçıları, Türk balıkçılarının artık uzak denizlere de açıldığını Gine, Senagal, Moritanya, İtalya ve İspanya gibi ülkelerin kendilerini denizlerinde balık avlamaya davet ettiğini belirtip balık avcılığında Türk balıkçılarının dünyaya nam saldığını ekliyor.