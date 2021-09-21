Ekonomi Bunlar da özel yurt fırsatçıları
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bunlar da özel yurt fırsatçıları

Fahiş kira artışları tepkilere neden olurken üniversitelerin açılmasıyla birlikte bazı özel yurtlar da ücretlerine yüzde 100’e varan zam yaptı. En düşük yurt ücretinin aylık 1.250 lira olduğu İstanbul’da rakamlar 4 bin liraya kadar çıkıyor. Fiyatlar 10 ay üzerinden belirleniyor ve öğrencilerden 2 bin 500 liraya varan depozito alınıyor. Yurdun konumu, odanın büyüklüğü ve yatak sayısına göre hem ücret hem depozito miktarı yükseliyor. Özel yurtlar, geçen seneler ücrete dahil olarak öğrencilere ücretsiz verdikleri kahvaltıyı da kaldırdı.

Şahin Şen Yeni Şafak
​Bunlar da özel yurt fırsatçıları
Fotoğraf: Arşiv

Gittikleri şehirlerde kalacak yer bulmakta zorlanan öğrenciler için bir alternatif olan özel yurtlara da fırsatçılık sıçradı. Çeşitli bahanelerle fiyatları yüzde 100’ün üzerinde artırılan yurtlar, yeni fiyatlarıyla artık öğrenciler için ulaşılabilir olmaktan uzaklaştı.

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4 BİN LİRAYA KADAR ODA VAR

  • Ev sahiplerinin, geçtiğimiz 2020 yılına oranla ev kiralarına yüzde 70’i bulan zam yapması ve emlakçıların yüksek komisyon talepleri, üniversite öğrenimi için ailelerinden ayrılacak olan öğrencileri mağdur etti. Devlet yurtlarında kalmaya hak kazanamayan, yüksek artışlar nedeniyle de ev kiralayamayan öğrenciler özel yurtlara yöneldi. Özel yurtların kapısını çalan öğrenciler ve aileler fiyatları duyunca büyük bir şok yaşadı. Kiralık ev fiyatlarında olduğu gibi 1.5 yıl öncesine göre yurt ücretlerinde belirli yerlerde yüzde 100’e yaklaşan artış meydana geldi. En düşük yurt ücretinin aylık bin 250 lira olduğu İstanbul’da bu fiyatlar yurdun konumu, odanın büyüklüğü ve yatak sayısına göre 4 bin liraya kadar çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yurt konusunda bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları ​yaptık
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yurt konusunda bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları ​yaptık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt konusunda Türkiye'de bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yaptıklarının altını çizerek, 'Şu anda bizim bir milyona yakın yatak kapasitesi olan yurtlarımız var. Bizden önceki dönemlerde böyle bir şey söz konusu değildi.' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu'nun bu konudaki eleştirilerine de tepki gösteren Erdoğan, 'Tabi bay Kemal'e kalırsa ne yaparsanız yapın yediremezsiniz. Çünkü onun dünyası farklı dikili bir ağacı yok ama yalan mı aman yarabbim. Onlar devamlı karalama kampanyasını sürdürüyorlar. Ne yaparsa yapsın kervan yürüyor.' diye konuştu.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: 'Bizim üniversite öğrencilerine yönelik attığımız adımlar hiçbir dönemde atılmış değil. Üniversite öğrencilerinin aldığı burs biz geldiğimizde 45 liracıktı. 650 liraya çıktı nereden nereye geldi. Asistan seviyesinde olanlar neredeyse asgari ücrette bir ücret alıyorlar bu noktaya geldi. Fakat bunlar bunu görmek istemiyorlar görmeyeceklerde. Harçlarla ilgili uzun yılların sorunuydu. Bu harçları kim kaldırdı, biz kaldırdık. Sizin döneminizin sorunu olan harçları biz unutmadık. Bunlar CHP döneminden gelen sorunlardı bunları biz kaldırdık.'

6 KİŞİLİK ODA YILLIK 15 BİN LİRA

İstanbul’daki özel yurt ücretleri yurdun konumu, ulaşım güzergahlarına yakınlığı, oda sayısı, imkanları ve üniversiteye yakınlık ve uzaklığına göre değişkenlik gösteriyor. Tek, 2, 3, 4, 5 ve 6 kişilik odaların bulunduğu İstanbul’daki özel yurtlarda 2019-2020 eğitim öğretim yılında tek kişilik oda fiyatları yıllık 13 bin liradan başlarken, şimdi bu fiyat 25 bin liranın üzerine çıktı. 2 kişilik oda fiyatı yıllık 12 bin lira iken şu an 22 bin 500 lira. 3 kişilik odalar yıllık 11 bin liradan başlarken, şimdi bu fiyat 19 bin liraya çıktı. Yıllığı 9 bin lira olan 4 kişilik oda fiyatı 18 bin liraya, 7 bin lira olan 5 kişilik odalar ise 17 bin liraya yükseldi. Yıllık fiyatı 6 bin lira olan 6 kişilik oda fiyatları ise 15 bin liraya kadar yükseldi.

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PANSİYON VE APARTLAR DA AYNI

  • Özel yurt ücretleri 10 ay üzerinden belirlenirken, özel yurtlar öğrencilerden odanın durumu ve yatak sayısına göre depozito ücreti de talep ediyor. 6 kişilik oda için bin 500 liradan başlayan depozito ücreti tek kişilik odalar için 2 bin 500 liraya kadar yükseliyor. Özel yurtlardaki fahiş fiyat uygulaması yüzünden özel yurtlara gidemeyen öğrenciler pansiyon ve apart dairelere yöneldi. Ancak özel yurtlarda meydana gelen fiyat artışı pansiyon ve apart dairelere de yansıdı. Şirinevler’de bulunan erkek öğrenci pansiyonunda 2019-2020 yılında tek kişilik oda fiyatı aylık 900 lira iken, şimdi bin 500 liraya yükseldi. 700 lira olan çift kişilik oda fiyatı da bin 270 liraya çıktı.

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Fiyatlar enflasyonu katladı

Özel yurt ücretlerinde meydana gelen yüksek artış tıpkı konut ve kira fiyatlarında yaşanan artış gibi enflasyona bağlanıyor. 2019’da yüzde 15,18 olan enflasyon 2020 yılında yüzde 12,28 seviyesine indi. 2021 yılında içinde bulunduğumuz ay itibarıyla yıllık enflasyon ise yüzde 19,25 olarak açıklandı. Enflasyon oranı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 5 artarken özel yurt ücretlerinde artış neredeyse yüzde 100’e yaklaştı. Bazı özel yurtlarda geçmiş yıllarda yıllık fiyatın içinde bulunan kahvaltı da 2021-2022 eğitim öğretim yılında kaldırıldı. Sadece yüksek ücretli lüks özel yurtlarda verilen kahvaltı, çoğu yurtta artık verilmiyor. Özel yurtlarda kahvaltının da verilmeyecek olması öğrencileri düşündürmeye başladı.
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