​Bunlar da özel yurt fırsatçıları

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yurt konusunda bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları ​yaptık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde gazetecilerin sorularını cevapladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt konusunda Türkiye'de bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yaptıklarının altını çizerek, 'Şu anda bizim bir milyona yakın yatak kapasitesi olan yurtlarımız var. Bizden önceki dönemlerde böyle bir şey söz konusu değildi.' ifadelerini kullandı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu'nun bu konudaki eleştirilerine de tepki gösteren Erdoğan, 'Tabi bay Kemal'e kalırsa ne yaparsanız yapın yediremezsiniz. Çünkü onun dünyası farklı dikili bir ağacı yok ama yalan mı aman yarabbim. Onlar devamlı karalama kampanyasını sürdürüyorlar. Ne yaparsa yapsın kervan yürüyor.' diye konuştu.



Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: 'Bizim üniversite öğrencilerine yönelik attığımız adımlar hiçbir dönemde atılmış değil. Üniversite öğrencilerinin aldığı burs biz geldiğimizde 45 liracıktı. 650 liraya çıktı nereden nereye geldi. Asistan seviyesinde olanlar neredeyse asgari ücrette bir ücret alıyorlar bu noktaya geldi. Fakat bunlar bunu görmek istemiyorlar görmeyeceklerde. Harçlarla ilgili uzun yılların sorunuydu. Bu harçları kim kaldırdı, biz kaldırdık. Sizin döneminizin sorunu olan harçları biz unutmadık. Bunlar CHP döneminden gelen sorunlardı bunları biz kaldırdık. '

