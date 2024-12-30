Bursa'nın yeni bir bakış açısına ihtiyacı var

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, küresel ticarette büyük zorlukların yaşandığı bir dönemde üretimi sürdürmenin, istihdama katkı sağlamanın ve ihracat performanslarının daha da önemli hale geldiğini belirtti. Burkay, şöyle konuştu: “Enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı maliye ve para politikalarıyla en kötü dönemi geride bıraktığımıza inanıyoruz. Enflasyonun oluşturduğu tahribatı iyileştirecek tedbirlerin de hızla devreye alınmasını arzu ediyoruz. Üretim ekonomisinin desteklenmesi gerekiyor. Teşvik politikaları yüksek teknoloji ve sürdürülebilir kalkınmaya büyük katkı koyacak ve Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmede en önemli güç olacak.”