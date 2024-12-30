Bursa'nın yeni bir bakış açısına ihtiyacı var

Bursa ekonomisine değer katan kişi ve kurumlar ödüllendirildi. Ödül töreninde konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın üretim gücünün yükselmesi için yeni bir bakış açısına ihtiyaç duyduklarını söyledi.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) 49. Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. ‘Ekonominin Oscarları’ olarak kabul edilen törende 5 kategoride 37 ödül sahiplerini buldu. TEKNOSAB’da faaliyete başlayan firmaların açılışının da gerçekleştiği törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bursa Ticaret ve Sanayi Odamız, Türkiye ekonomisine çok önemli katkılar yapıyor” dedi.
FAALİYETE BAŞLAYAN FİRMALARIN AÇILIŞI YAPILDI
Törende, ‘İhracat’, ‘Sektör Liderleri’, ‘Gelir Vergisi’, ‘Kurumlar Vergisi’, ‘Yeşil Çevre ve Sürdürülebilirlik’ kategorilerinde başarılarıyla örnek olan kişi ve kurumlar ödüllerini aldı. Organizasyon kapsamında Türkiye’nin yüksek teknolojili sanayi dönüşümünün öncüsü olan TEKNOSAB’da faaliyete başlayan 15 firmanın açılışları da gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, Bursa’nın üretim gücünün yükselmesi için artık yeni bir bakış açısına ihtiyaç duyduğunu belirterek, “KOBİ niteliğindeki 5 bini aşkın firmamızın talebi dikkate alınarak, ortaya konacak mekânsal planlama doğrultusundaki planlı sanayi bölgeleri ve lojistik merkezler, Marmara Havzası’nın üretim kapasitesini artıracak, kentimiz daha yaşanabilir bir kimlik kazanacaktır” ifadelerini kullandı.
Üretim ekonomisi desteklenmeli
- BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, küresel ticarette büyük zorlukların yaşandığı bir dönemde üretimi sürdürmenin, istihdama katkı sağlamanın ve ihracat performanslarının daha da önemli hale geldiğini belirtti. Burkay, şöyle konuştu: “Enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı maliye ve para politikalarıyla en kötü dönemi geride bıraktığımıza inanıyoruz. Enflasyonun oluşturduğu tahribatı iyileştirecek tedbirlerin de hızla devreye alınmasını arzu ediyoruz. Üretim ekonomisinin desteklenmesi gerekiyor. Teşvik politikaları yüksek teknoloji ve sürdürülebilir kalkınmaya büyük katkı koyacak ve Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmede en önemli güç olacak.”