Bütçe açığı öngörülenin çok altında

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı veriye göre ağustosta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 artarak 690 milyar 720 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 45,8 artışla 820 milyar 314 milyon liraya ulaştı. Böylece merkezi yönetim bütçesi, ağustosta 129 milyar 594 milyon lira oldu.
8 AYLIK AÇIK 973 MİLYAR TL
Ocak-ağustos döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75,2 yükselerek 5 trilyon 253 milyar 15 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 84,1 artarak 6 trilyon 226 milyar 569 milyon lira oldu. Merkezi yönetim bütçesi, ocak-ağustos döneminde de 973 milyar 554 milyon lira açık verdi. 2024 Bütçe Kanunu’nun bu yıl bütçesinde 8 trilyon 437 milyar TL gelir, 11 trilyon 89 milyar TL gider öngörüldü. Bütçe açığı ise 2 trilyon 652 milyar TL olarak bütçede yer aldı. Yılın 8 aylık verileri dikkate alındığında, bu yılki bütçe açığı öngörülen rakamın çok altında kalacak.
FAİZ DIŞI HARCAMA YÜZDE 52 ARTTI
Faiz dışı denge, geçen yıl ağustosta 138 milyar 419 milyon lira fazla iken bu yılın aynı ayında 32 milyar 548 milyon lira açık gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,1 artarak 723 milyar 268 milyon liraya yükseldi. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2023'ün aynı ayında yüzde 9,6 iken geçen ay yüzde 7,4 olarak hesaplandı.