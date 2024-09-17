Bütçe açığı öngörülenin çok altında

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı veriye göre ağustosta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 artarak 690 milyar 720 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 45,8 artışla 820 milyar 314 milyon liraya ulaştı. Böylece merkezi yönetim bütçesi, ağustosta 129 milyar 594 milyon lira oldu.

Ocak-ağustos döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75,2 yükselerek 5 trilyon 253 milyar 15 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 84,1 artarak 6 trilyon 226 milyar 569 milyon lira oldu. Merkezi yönetim bütçesi, ocak-ağustos döneminde de 973 milyar 554 milyon lira açık verdi. 2024 Bütçe Kanunu’nun bu yıl bütçesinde 8 trilyon 437 milyar TL gelir, 11 trilyon 89 milyar TL gider öngörüldü. Bütçe açığı ise 2 trilyon 652 milyar TL olarak bütçede yer aldı. Yılın 8 aylık verileri dikkate alındığında, bu yılki bütçe açığı öngörülen rakamın çok altında kalacak.