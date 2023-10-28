Bütçe tedbirlerinin etkisi 2024'te

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önceki akşam TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinden gelen soru ve eleştirilere cevap verdi. Yılmaz, bütçeyi iyileştirmek için yıl içinde bazı gelir tedbirlerinin alındığını belirterek, "Bunların 2023'e etkisi yarım yıl oldu. Gelir tedbirlerinin 2024'te tam yıl etkisini göreceğiz" dedi. Yılmaz, tahsilatı hızlandırma ve bu konuda özellikle dijital imkânları kullanma konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmalarının olduğunu ifade etti. Kayıt dışı ekonomiyle ilgili ciddi bir çaba gösterildiğini kaydeden Cevdet Yılmaz, enflasyondaki artış nedeniyle yüzde 50'nin üzerinde bir yeniden değerleme oranı göründüğünü ifade etti.