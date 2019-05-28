Bütçeye harcama programı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Türkiye olarak bütçe yapısını değiştirmeye çalıştıklarını belirterek, "Yapıyı artık programa bağlı bir harcama sistemine göre çevirmek istiyoruz. O zaman paranın nerede ve nasıl harcandığı daha da açık görülecektir" dedi. Uluslararası kalkınma uzmanlarının, iş dünyasından liderlerin ve yatırımcıların, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için finansmanın nasıl artırılabileceğini tartışmak için bir araya geldiği İstanbul Kalkınma Diyalogları (IDD) etkinliği başladı. Konferansın açılışında konuşan Naci Ağbal, Eylül 2015'te dünya liderlerinin BM'de toplanarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni kabul ettiğini anımsattı. Türkiye'nin de taahhütte bulunduğunu, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ajandasına katıldıklarını, bunun takibini sıkı şekilde sürdürdüklerini dile getiren Ağbal; kamunun, STK'ların ve özel sektörün birlikte çalışarak daha fazla fon sağlaması gerektiğini, bu sayede insanların refaha ulaşımının mümkün olabileceğini bildirdi.

Naci Ağbal

FAİZSİZ FİNANS 2 TRİLYON DOLARI AŞTI

Naci Ağbal, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne katkı sunabilecek enstrümanlara değinerek, yeşil bankacılık, kamu harcamaları, Fintech uygulamaları ve faizsiz finanstan bahsetti. Ağbal, "İslami finans sayesinde Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin uygulanması mümkün olabilir. 2018'de İslami finans 2 trilyon dolar eşiğini aşmıştır. İslam fonları da buna dahil olmuştur" dedi.

PROGRAMLI HARCAMA

Kalkınma hedefleri için kaynakların azaldığını ve gelecek 10 yılda çok zor hedeflerin yerine getirilmesinin gerektiğini aktaran Ağbal, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni bütçe sürecine dahil etmek için güvenilir bir raporlama sistemi gerektiğini, bu şekilde mali desteğin artabileceğini anlattı. Ağbal, "Türkiye olarak bugünlerde bütçe yapımızı değiştirmeye çalışıyoruz. Yapıyı artık programa bağlı bir harcama sistemine göre çevirmek istiyoruz. O zaman paranın nerede ve nasıl harcandığı daha da açık görülecektir. Bu yeni bütçe programı bize bir fırsat tanıyacak ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin program bütçe üzerinden izlenebilmesi sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

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8,6 MİLYAR DOLARLIK KALKINMA YARDIMI

Türkiye’nin daha az gelişmiş ülkelere 2010-2017 yıllarında sağladığı desteğin 2 milyar doları aştığını ve verilen tüm sözlerin yerine getirildiğini söyleyen Ağbal, “OECD verilerine göre Türkiye’nin kalkınmadaki yardımı 2018’de 8,6 milyar dolara ulaşmıştır. Ki o da Gayri Safi Milli Hasıla’da önemli bir yer tutmaktadır” şeklinde konuştu.

Kamu-özel projeleri 53 milyar dolar

Naci Ağbal, Türkiye’nin insani yardım ve kalkınma konusunda her türlü çabayı gösterdiğinden bahsederek, kamu-özel iş birliği (PPP) modellerinin kalkınma hedeflerini hayata geçirme açısından önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı. Ağbal, “Şu anda 243 kamu-özel sektör ortaklığının bulunduğu projemiz var. Bu da 53 milyar dolarlık yatırım. Türkiye, Avrupa’da PPP modeline liderlik yapıyor” ifadesini kullandı.



