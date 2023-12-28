Çalışan emekliye 23.4 milyar lira

Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiyeyi de içeren 86 maddelik torba kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme onay için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a gönderildi. Düzenleme, Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından Resmi Gazete'de yayınlanacak ve ikramiyeler iki gün içinde emeklilerin hesaplarına geçirilecek. Düzenlemeyle, kapsam dışı kalan 4 milyon 688 bin 945 emekliye de tek sefere mahsus 5 bin lira ödeme yapılacak. Bu kapsamda çalışan emeklilere yapılacak toplam ödeme miktarı, 23 milyar 444 milyon 725 bin lira olacak. İlk etapta çalışmayan 10,5 milyon emekliye ödenen tutarla birlikte toplam 100'üncü yıl ikramiye ödemesi 67 milyar lirayı bulacak.