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Ekonomi

Çalışan emekliye 23.4 milyar lira

Kapsam dışında bırakılan emeklilere de tek sefere mahsus 5 bin liralık 100'üncü yıl ikramiyesi verilmesini sağlayan düzenleme TBMM'den geçti. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayınlamasının ardından 2 gün içinde 4 milyon 600 binden fazla çalışan emekliye 23,4 milyar lira tutarında ödeme yapılacak.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 28/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 02:46 - 28/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiyeyi de içeren 86 maddelik torba kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme onay için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a gönderildi. Düzenleme, Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından Resmi Gazete'de yayınlanacak ve ikramiyeler iki gün içinde emeklilerin hesaplarına geçirilecek. Düzenlemeyle, kapsam dışı kalan 4 milyon 688 bin 945 emekliye de tek sefere mahsus 5 bin lira ödeme yapılacak. Bu kapsamda çalışan emeklilere yapılacak toplam ödeme miktarı, 23 milyar 444 milyon 725 bin lira olacak. İlk etapta çalışmayan 10,5 milyon emekliye ödenen tutarla birlikte toplam 100'üncü yıl ikramiye ödemesi 67 milyar lirayı bulacak.

Öte yandan, teklife eklenen madde ile 31 Aralık 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan Esnaf Ahilik Sandığının yürürlük tarihi 31 Aralık 2024 tarihine kadar ertelendi.

DEPREM FIRSATÇISINA 10 KATI CEZA

Düzenlemeyle; deprem bölgesindeki yerinde dönüşüm faaliyetlerinde, depremzedelerin mağdur olmasına yol açan yapı malzeme fiyatlarındaki fahiş artışın önüne geçilecek. Bu ürünlerden haksız kazanç elde edenlere 10 katına kadar idari para cezası kesilecek. Zorunlu genel sağlık sigortası prim borçlarını ödeyemeyen sigortalıların, 1 Ocak 2014 öncesine ait borçlarının gecikme cezası ve gecikme zammı affedilecek. BDDK çalışanlarına ek tazminat verilmesine yönelik madde de AK Parti'nin önergesiyle tekliften çıkartıldı. Düzenleme ile Ankara'dan İstanbul'a taşınan BDDK çalışanlarına 2023 yılı için 35 bin lira, 2024 yılında ise 45 bin liraya kadar ek tazminat ödenebilmesi öngörülüyordu.


Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye düzenlemesi TBMM'de kabul edildi

Milyonlarca çalışan emeklinin 5 bin TL'lik ikramiye için gözünü çevirdiği TBMM'den sevindiren haber geldi. TBMM Genel Kurulu'nda yapılan görüşmeler sonucu çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira verilmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, kabul edilerek yasalaştı. Söz konusu kanun teklifinin yasalaşmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ödemeler, ilgili kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından en kısa süre içinde emeklilerimizin banka hesaplarına yatırılacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.



#Emekli
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#İkramiye
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