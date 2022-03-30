​Çanakkale’den iyi başlangıç: Hafta sonu günlük 40 bin araç geçişi yapıldı

1915 Çanakkale Köprüsü’nden günlük ücretsiz araç geçiş sayısının hafta içi 20 bine ulaştığını, hafta sonu ise 40 bine yaklaştığını açıkladı. Asırlık yatırıma yönelik eleştirilere cevap verilen Bakanlık açıklamasında, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün de her proje gibi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisini destekleme hedefiyle planlanarak hayata geçirildiği belirtildi. Açıklamada, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün de kamu-özel işbirliğiyle yapılan diğer yatırımlara benzer şekilde ilerleyen aylarda daha fazla geçişle hizmet vereceğinin ifade edildi.

TURİZM SEZONUNDA YOĞUNLUK ARTACAK

Açıklamada, “Özellikle turizm dönemlerinde ivme kazanacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün kısa vadede devletimize kazandırdıklarına hep beraber şahit olacağız. Tıpkı gerçekleri çarpıtanların düştükleri durumlara şahit olduğumuz gibi” denildi.

Türk milletinin refahının tetikleyicisi olan yatırımların “yalan, iftira ve karalamayla itibarsızlaştırılmaya çalışılmasının yeni olmadığına” işaret edilen açıklamada; benzer dezenformasyonlarla itibarsızlaştırılmaya çalışılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı gibi yatırımların bugün çok yoğun bir hizmet trafiğine ulaştığına dikkat çekildi.

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Asırlık yatırımlara ilgi büyüyor

- Sabiha Gökçen Havalimanı 25 milyonluk yolcu kapasitesiyle 2021’de Avrupa’nın en yoğun 6. havalimanı oldu.

- Yavuz Sultan Selim Köprüsü sağladığı günlük 60 binden fazla araç geçişiyle kamu-özel iş birliğinin en başarılı örneklerinden biri oldu.

- Marmaray, önceki gün 594 bin 321 yolcu kullanımıyla rekor kırdı.

- 2020’de Avrupa yolcu trafiği sıralamasında 1. Olan İstanbul Havalimanı, ilk işletme yılında, garanti edilen 233,1 milyon avroluk dış hat yolcu gelirini aştı ve Hazine'ye 22,4 milyon avro tutarında ek ödeme yaptı.