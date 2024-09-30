logo
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Ekonomi
Savunma Sanayi
CANiK teknolojik gücünü SAHA’da vitrine çıkaracak

CANiK teknolojik gücünü SAHA’da vitrine çıkaracak

12:4830/09/2024, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber
Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı
Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı

CANiK’in de bağlı bulunduğu SYS Grup şirketleri, yüksek teknolojiye yaptığı yatırımlar ile ortaya çıkardığı çözümlerini SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda tanıtacak.

Türk savunma sanayisi, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından organize edilen, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı ile 22-26 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) önemli bir uluslararası buluşma gerçekleştirecek.


Türk savunma sanayisinin öncülerinden CANiK ve bağlı bulunduğu Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup şirketleri AEI Systems ve UNIROBOTICS, SAHA Expo’da güçlü bir katılım gösterecek.



Grup şirketleri, yüksek teknolojiye yaptıkları yatırımlar ile ortaya çıkan ürünleri ile fuarda boy gösterecek

2022 yılında SYS Grup bünyesine katılan köklü İngiliz şirketi AEI Systems tarafından üretilen 30x113 mm VENOM LR orta kalibre topu, geçtiğimiz hafta Birleşik Krallık'taki DVD 2024 fuarındaki başarısının ardından SAHA EXPO’da da dost ve müttefik ülkelerin dikkatine sunulacak. Düşük geri tepmeli ve ayarlanabilir atış hızına sahip olan bu top, modern orduların gözdesi haline geldi. Ayrıca UNIROBOTICS tarafından geliştirilen Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) fuarda canlı kullanım imkânı ile son kullanıcılar tarafından deneyimlenebilecek.

CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, SAHA Expo’nun her geçen yıl katılımcı sayısını ve iş hacmini artırarak, savunma sanayi için büyük bir iş geliştirme platformu haline geldiğini vurguladı.


Türk savunma sanayisinin bu fuar sayesinde uluslararası arenada daha güçlü iş birlikleri ve ticaret imkanlarına ulaştığına işaret eden Aral, şunları kaydetti:

“CANiK ve SYS Grup olarak, savunma sanayisinde teknoloji ve inovasyonun öncüsü olma vizyonumuzu SAHA EXPO 2024'te bir kez daha sergilemekten gurur duyuyoruz. Birleşik Krallık'taki DVD fuarında büyük ilgi gören VENOM LR orta kalibre topumuzu, UNIROBOTICS'in geliştirdiği UKSS ürünlerimizi, savunma teknolojilerinde yenilikçi çözümlerimizi bu kez ülkemizde sergiliyor olmanın gururunu yaşayacağız. Bu fuar, sadece ürünlerimizi tanıtmak değil, aynı zamanda güçlü iş birlikleri ve yeni ortaklıklar kurmak için büyük bir fırsat sunuyor. Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı ortaya koyan bu fuarda yer almak ve ülkemizin bu alandaki güçlü imajına katkıda bulunmak için grup olarak güçlü bir hazırlık yaptık. Fuar öncesinde yürüttüğümüz hazırlıklar oldukça yoğun ve verimli bir fuar geçireceğimizi gösteriyor. SYS Grup olarak tüm gücümüzle SAHA’ya çıkmaya hazırız.”



#CANiK
#SAHA EXPO Uluslararası Savunma
#Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK burs ve kredi başvuru takvimi açıklandı mı, ne zaman? KYK burs başvuruları hangi tarihte başlayacak?