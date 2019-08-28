Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması: Alternatifler ararız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Moskova ziyaretinde gündeme gelen Su-57 ve Su-35 savaş uçaklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin savaş uçağı ihtiyacının olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, şu ifadelere yer verdi:
- “Bugünlerde ABD bazı sorunlar çıkarıyor. Ama biz hala bu programın bir parçasıyız. Bu 9 ülkenin, 9 müttefikin programı. Türkiye ayrıca F-35’lerin bazı parçalarını üretiyor. Ve biz tüm F-35 uçaklarını satın almak istiyoruz. Biz bunları satın almak için yaklaşık olan 1.4 milyar dolar ödemede bulunduk. Sonuç olarak bizim savaş uçağına ihtiyacımız var. Eğer F-35 satın alamazsak yeni alternatifler aramamız gerek. Bu bizim tercih ettiğimiz şey değil. Biz F-35 satın almak istiyoruz”
Erdoğan ile Putin'in diyaloğu gündeme damgasını vurmuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirdiği Moskova ziyaretinde havacılık fuarı MAKS 2019'da Rusya hava kuvvetlerinin yeni nesil savaş uçağı Su-57'yi de incelemişti.
- İki lider arasında geçen diyalogda Erdoğan'ın "Biz bundan mı alacağız?" sorusuna Putin "Alabilirsiniz" yanıtını vermişti.
📌Erdoğan: Bu uçuyor mu?
▪Putin: Bugün göstereceğiz.
📌Erdoğan: Biz bundan mı alacağız?
▪Putin: Alabilirsiniz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında güldüren SU-57 pazarlığı...https://t.co/sVCTEPqLdQ pic.twitter.com/mE401BZFFJ
📌Erdoğan: Bu uçuyor mu?