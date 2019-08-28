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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması: Alternatifler ararız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya'dan satın alması gündeme gelen savaş savaş uçaklarıyla ilgili açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Savaş uçağına ihtiyacımız var. F-35'leri alamazsak yeni alternatifler ararız" dedi. Rusya'nın NATO'ya alternatif olmadığının da altını çizen Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kırım'ın ilhak edilmesi meselesindeki duruşunu hatırlattı.

Haber Merkezi AA
Yeni nesil savaş uçağı F-35
Yeni nesil savaş uçağı F-35

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Moskova ziyaretinde gündeme gelen Su-57 ve Su-35 savaş uçaklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu'nun Baltık ülkelerindeki temasları devam ediyor.

Türkiye'nin savaş uçağı ihtiyacının olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, şu ifadelere yer verdi:

  • “Bugünlerde ABD bazı sorunlar çıkarıyor. Ama biz hala bu programın bir parçasıyız. Bu 9 ülkenin, 9 müttefikin programı. Türkiye ayrıca F-35’lerin bazı parçalarını üretiyor. Ve biz tüm F-35 uçaklarını satın almak istiyoruz. Biz bunları satın almak için yaklaşık olan 1.4 milyar dolar ödemede bulunduk. Sonuç olarak bizim savaş uçağına ihtiyacımız var. Eğer F-35 satın alamazsak yeni alternatifler aramamız gerek. Bu bizim tercih ettiğimiz şey değil. Biz F-35 satın almak istiyoruz”

Erdoğan ile Putin'in diyaloğu gündeme damgasını vurmuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirdiği Moskova ziyaretinde havacılık fuarı MAKS 2019'da Rusya hava kuvvetlerinin yeni nesil savaş uçağı Su-57'yi de incelemişti.

  • İki lider arasında geçen diyalogda Erdoğan'ın "Biz bundan mı alacağız?" sorusuna Putin "Alabilirsiniz" yanıtını vermişti.
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