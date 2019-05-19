Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Çay alım fiyatı üreticiyi sevindirdi
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çay alım fiyatı üreticiyi sevindirdi

Doğu Karadeniz'de 4 ilde başlayan yaş çay tarımında açıklanan 2.90 TL taban fiyat, 13 kuruş destekleme primi ile olmak üzere 3.03 TL alım fiyatı üreticiyi sevindirdi.

Haber Merkezi DHA
​Çay alım fiyatları açıklandı.
​Çay alım fiyatları açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıkladığı fiyatın iyi olduğunu söyleyen üreticiler, özel sektörün ise taban fiyatın altında alım yapmamasını beklediklerini ifade etti.

Çay üreticisi Hamza Sancaktutan, çay alım fiyatından memnun olduğunu belirterek, "Eğer üretici kendi çayını toplar ve toplama parası da vermezse fiyat gayet makul. Özel sektörde fiyat düşürürse taban fiyatı vermezse üretici ezilecek ve durum kötü olacak” dedi.

Ekonomik şartların pahalılığını dile getiren üretici Mahmut Sancaktutan da, “Aslında çaya 5 de verseler 10 da verseler yetmez. Hayat pahalı. Ancak yine de makul düşünürsek beklentiler doğrultusunda iyi bir rakam açıklandı” diye konuştu. Bugün çay topladığını ve sattığını belirten Havva Çolak da “Bu güneş altında sabahtan akşama kadar çay topluyoruz. Üstelik Ramazan ayı ve oruçluyuz. İyi bir fiyat verildi ama 3,50 lira olsaydı daha iyi olurdu. İnşallah çayımızı alırlar, bir de seçtirmezler" dedi.

Ömer Tüfekçioğlu ise çay alımları ile ilgili endişesini dile getirerek "Fiyat iyi ama çayı almazlarsa ne edeceğiz. Kampanya başladı, özel sektör çay almıyor, bakalım ne olacak. Çayımızı satamazsan 10 TL olsa neye yarar” dedi.

RTB BAŞKANI ERDOĞAN: KALİTEYİ YAKALAMALIYIZ

Rize Ticaret Borsası (RTB) Başkanı Mehmet Erdoğan, çay sezonunun biraz geç başladığını belirterek rekolte tahmininde bulunmanın zor olduğunu söyledi. Erdoğan, "Tarlada güzel bir kalite var, yeni üretim yapmaya başladık. Tarlaya baktığımız zaman çok güzel bir çay var, boyu yerinde. Eğer taze biçebilirsek, vatandaşımızı çay taze iken tarlaya sokup toplatabilirsek, geçen seneden daha iyi bir rekolte yakalayabiliriz. Önemli olan yaş çayda kaliteyi yakalayabilmek. Yaş çayda kalite yakalanırsa kuru çayda da kaliteyi yakalamış oluruz. Bu kalite ile raftaki fiyatları da daha yukarıya çıkartabiliriz. Tarladaki vatandaşı da sanayicisini de tüketiciyi de yani herkesi kazandırmış oluruz” dedi.

REKLAM

ESNAF ODASI BAŞKANI AKSOY: YÜZDE 25 ARTIŞ YAPILDI

Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (RESOB) Başkanı Güven Aksoy, açıklanan yaş çay taban fiyatının üreticilerin beklentilerini karşıladığını belirtti. Aksoy, “Üreticilerin de beklediği fiyat 3 lira olması yönündeydi. Desteklemeyle beraber fiyat 3,03 lira oldu. Bu da bizi mutlu eden bir fiyattı. Üreticiler şu anda fiyattan memnun. Yüzde 25 oranında bir artış yapıldı. Bugünkü şartlarda verilebilecek en yüksek rakamdır diye düşünüyorum. Başta cumhurbaşkanımız, bakanımız ve milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Çay sektörüne 2019 yılı çay sezonu hayırlı olsun. Ben vatandaşların verilen fiyattan yüzde yüz memnun olduğuna inanıyorum. Ama bu ürünün toplanıp satılmasına kadar ki serüveninde biz çay üreticilerine çok iş düşüyor. Her aşamasında biz olmalıyız. Yoksa her yıl milyonlarca lirayı yurt dışından gelen işçilere veririz. Yaş çaya verilen zammın yarattığı memnuniyetin kaliteye yansıması için evsafına uygun çay toplamakta gerekiyor. Kaliteli ürünün fiyatı da yüksek olacaktır. ” dedi.

Sanayi Bakanlığı'ndan genç girişimcilere hibe desteği
EKONOMİ
Sanayi Bakanlığı'ndan genç girişimcilere hibe desteği

Lazer silahına hava savunma görevi
EKONOMİ
Lazer silahına hava savunma görevi

Otomotivin devleri elektrikli araç teşvikinde yarışıyor
EKONOMİ
Otomotivin devleri elektrikli araç teşvikinde yarışıyor
Denizden çıkartıldı

Denizden çıkartıldı

​Samsun'da 19 Mayıs törenleri başladı.
Hatalı saldırısını özürle geçiştirdi

Hatalı saldırısını özürle geçiştirdi

​Saldırıda 1 polis ölmüş, 2 polis yaralanmıştı.
Gökyüzündeki gözde kimler var?

'Gökyüzündeki göz'de kimler var?

En yüksek ikinci üs son teknoloji ile donatıldı.
İki parti de<br>zafer ilan etti

İki parti de
zafer ilan etti

​Endonezya'daki seçim kavgası büyüyor.
Toplu ulaşım ücretsiz

Toplu ulaşım ücretsiz

Uygulama sabah saatlerinde başladı.
'2023'de <br>hangardan çıkacak'

'2023'de
hangardan çıkacak'

Milli Muharip Uçakları F-16'ların yerini alacak.
Kazanan şampiyon

Kazanan şampiyon

​Türk Telekom Stadı'nda sezon finali.

Eylemlerin<br> 6. ayı doldu

Eylemlerin
6. ayı doldu

​Ülkedeki eylemlere, 40 binden fazla kişi katıldı.

Sinsi plan<br> deşifre oldu

Sinsi plan
deşifre oldu

Alfa'dan kurulmak için pul biber dökmüşler.
Şiddetli geliyor

Şiddetli geliyor

​Meteoroloji'den batı ve doğu için iki ayrı uyarı.
Gençlerin<br>sorularını yanıtladı

Gençlerin
sorularını yanıtladı

Erdoğan, Dolmabahçe'de gençlerle buluştu.
Hatalar yapılabilir

Hatalar yapılabilir

​ABD Basra'da sivil uçakları mı hedef alacak?
Ünlü<br>iş adamı soyuldu

Ünlü
iş adamı soyuldu

Rehin alınan eşi ile verdiği ifadede ilginç detay.
Yanınızdayız

Yanınızdayız

​Yeni Şafak, İdlib ve Azez'de yürütülen yardım faaliyetlerini yerinde inceledi.
Körfez kucak açtı

Körfez kucak açtı

​ABD, krizi fırsata çevirerek bölgeye yerleşiyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.