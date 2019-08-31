Ekonomi Çek iş adamları Türkiyeye geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çek iş adamları Türkiye'ye geliyor

İki ülke arasındaki ticareti 3,5 milyar doları aşan Çek Cumhuriyeti'nden Başbakan Andrej Babis ve iş adamı heyeti Türkiye'ye çıkarma yapacak. 11 alanda yeni yatırım fırsatlarının konuşulacağı ziyaret Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf:Arşiv
Fotoğraf:Arşiv

Türkiye, dış ticarette ağını genişletiyor. Yeni yatırım fırsatlarını değerlendiren ve bu kapsamda enerji, havacılık sanayi, otomotiv, motorlu taşıtlar ve tedarik sanayi, inşaat ve alt yapı, bankacılık ve finans, elektrik ve mühendislik sistemleri, lojistik ile ileri teknoloji alanlarında faaliyetleri bulunan Türk firmaları, Çek firmaları ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Dev iş adamı kadrosu ile Türkiye'ye gelecek olan Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

TİCARETİMİZ 3,5 MİLYAR $

İki ülke arasındaki ticaret hacmi son 10 yıl içinde 700 milyon dolar düzeyinden, 3,5 milyar dolar seviyesini aştı. Türkiye, otomotiv ana ve yan sanayi ürünleri, hazır giyim, televizyon alıcıları, altın mücevherat, turunçgiller, ev tekstil ürünleri, alüminyum çubuk ve profiller, tütün, elektrikli ev aletleri ve demir-çelik eşyalarını Çek Cumhuriyeti'ne ihraç ediyor. Türkiye, otomotiv ürünleri, otomatik bilgi işlem makineleri, elektrik teçhizatı, kilitler, yün, elektrikli cihazlar, elektrik dağıtım tabloları, elektrik motorları ve jeneratör Çek Cumhuriyeti'nden ithalatını gerçekleştiriyor.

YATIRIM KONUŞULACAK

  • 3 Eylül tarihinde iki ülke arasında ikili görüşmeler yapılacak. Çek Başbakanı Babis’in beraberinde Çek Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Bakanı Karel Havlícek, Çek Ticaret Odası Başkanı Vladimir Dlouhy ile Çek firmalarının katılacağı Çalışma Yemeği'ne Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’da katılacak.

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