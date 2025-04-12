Cep telefonu ve bilgisayarlara zam yok: Trump herkesi tedirgin eden kararı geri çekti

CNBC'de yer alan habere göre; bu muafiyet, üretimlerinin büyük kısmını Çin’de yapan Apple gibi teknoloji devleri için oldukça önemli bir gelişme oldu.

CNBC'de yer alan "Trump, telefonları, bilgisayarları ve çipleri yeni tarifelerden muaf tutuyor" başlıklı haber.

Apple'ın yüzde 80'i Çin'den

Örneğin, iPad’lerin yüzde 80’i ve Mac bilgisayarların yarısından fazlası Çin’de üretiliyor.

Uzmanlara göre, bu karar teknoloji sektörü için oldukça olumlu bir hamle.

Teknoloji şirketleri nefes aldı

Wedbush Securities’ten Dan Ives, söz konusu muafiyetlerin "teknoloji yatırımcıları için bir rüya senaryosu" olduğunu belirtti ve tarifelerin büyük teknoloji şirketleri üzerinde kara bir bulut oluşturduğunu söyledi.

Tarifelerin uygulanması hâlinde büyük teknoloji firmalarının ciddi zarar göreceği, hatta bir “teknoloji Armageddonu” yaşanabileceği öngörülüyordu. Bu sebeple, büyük teknoloji şirketlerinin yöneticileri Beyaz Saray’a baskı yaparak durumu değiştirmeye çalıştı. Nitekim bu baskılar sonuç verdi ve hükümet geri adım attı.

Söylentisi bile Apple'ı darmaduman etti

Trump’ın tarife açıklamasından sonra Apple'ın piyasa değeri 640 milyar doların üzerinde düşmüştü. Ayrıca bir iPhone’un fiyatının 3 bin 500 dolara kadar çıkabileceği tahmin ediliyordu.

Piyasalarda bu gelişmelerle birlikte büyük dalgalanmalar yaşandı; S&P 500 yüzde 5’ten fazla düştü, 10 yıllık Hazine tahvili faizi ise rekor düzeyde arttı.



