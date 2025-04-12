Cep telefonu ve bilgisayarlara zam yok: Trump herkesi tedirgin eden kararı geri çekti

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu, Donald Trump’ın Çin'den gelen ürünlere uyguladığı yüzde 145’lik gümrük vergilerine dair yeni yönergeler yayımladı. Buna göre, akıllı telefonlar, bilgisayarlar, yarı iletkenler, güneş panelleri, düz ekran televizyon panelleri, flash bellekler ve hafıza kartları gibi birçok teknoloji ürünü ve bileşeni söz konusu vergilerden muaf tutulacak.
CNBC'de yer alan habere göre; bu muafiyet, üretimlerinin büyük kısmını Çin’de yapan Apple gibi teknoloji devleri için oldukça önemli bir gelişme oldu.
Apple'ın yüzde 80'i Çin'den
Uzmanlara göre, bu karar teknoloji sektörü için oldukça olumlu bir hamle.
Teknoloji şirketleri nefes aldı
Wedbush Securities’ten Dan Ives, söz konusu muafiyetlerin "teknoloji yatırımcıları için bir rüya senaryosu" olduğunu belirtti ve tarifelerin büyük teknoloji şirketleri üzerinde kara bir bulut oluşturduğunu söyledi.
Söylentisi bile Apple'ı darmaduman etti
Piyasalarda bu gelişmelerle birlikte büyük dalgalanmalar yaşandı; S&P 500 yüzde 5’ten fazla düştü, 10 yıllık Hazine tahvili faizi ise rekor düzeyde arttı.