Ekonomi Cepte büyük indirim
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cep telefonu arama ücretlerinde indirim

'Cep'te büyük indirim

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunca dakikası 90 kuruş olarak ücretlendirilen cep telefonu arama ücreti, 56,7 kuruşa, kısa mesaj ücreti de 90 kuruştan 40,75 kuruşa indirildi. Söz konusu uygulama, 1 Ocak 2019 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Haber Merkezi AA
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu cepten konuşma ücretlerinde indirime gitti.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu cepten konuşma ücretlerinde indirime gitti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, mobil elektronik haberleşme hizmetleri azami ücret tarifesini belirledi.

Neredeyse yarı yarıya indirildi

Buna göre, dakikası 90 kuruş olan cep telefonu arama ücreti, 1 Ocak 2019'dan itibaren 56,7 kuruşa düşürüldü.

  • Daha önce yine 90 kuruş olarak ücretlendirilen 1 kısa mesajın ücreti ise 40,75 kuruş olarak yeniden belirlendi.

"Açma-kapama" ücreti 25 lirayı geçmeyecek

Kurul ayrıca son zamanlarda tüketicilerin yoğun şikayeti nedeniyle "açma kapama" ücretine de sınır getirdi.

Karar gereğince bir takvim yılındaki ilk işlemin ücretsiz olduğu açma kapama için operatörler tarafından mevcut durumda 29,90 lira alınırken, 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek yeni uygulamayla bu rakam yüzde 20 düşürüldü.

  • Uygulama kapsamında, "açma kapama" için işlem başına en çok 25 lira ücret alınacak.

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