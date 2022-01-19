Çevre Bakanlığından 'İklime 2053 anketi'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “İklim Değişikliğiyle Mücadele 2053 Vizyonu ve Toplumsal Beklenti” konulu bir anket yapıyor.

Ankette gündelik hayattaki iklim değişikliğinin etkileri, 2053 net sıfır emisyon hedefinin bilinirliği, yeşil dönüşümü sağlamak için öncelikli görülen alanlar gibi sorular yöneltiliyor.

Anket sonuçları 2053 vizyonu doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadelede yol gösterecek. Çevre Bakanlığının internet adresi üzerinden yapılan 8 soruluk ankete vatandaşlar 31 Ocak bitimine kadar katılabilecek. Anket sonuçları 2053 vizyonu doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sunacak. Ankette ilk olarak yaş, cinsiyet, öğrenim durumu ve yaşanılan i soruları ile katılımcı profili belirleniyor.

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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ HİSSEDİYOR MUSUNUZ?

Ankette katılımcılara gündelik hayatlarında iklim değişikliğinin etkilerini hissedip hissetmedikleri, en çok hangi alanlarda hissettikleri soruluyor. Cevap şıkları arasında ‘kuraklık, aşırı yağış, orman yangınları, tarımda verim düşüklüğü, sıcaklık artışı, deniz ekosistemlerinde değişiklik, sağlık sorunları, biyolojik çeşitlilik kaybı, turizm sezonunda değişiklik, ekonomik faaliyetleri etkileyen değişiklikler, biyolojik çeşitlilik kaybı, nüfus hareketleri, sel baskınları’ yer alıyor.

KAYGI SEVİYESİ ÖLÇÜLÜYOR

Ankette iklim değişikliğine ilişkin katılımcıların kaygı seviyesi de soruluyor. Ayrıca iklim değişikliğine yönelik gelişmelerden nasıl haberdar olunduğu sorulurken, iklim değişikliği ile mücadelede çözüme ulaşılmasında en büyük ve önemli katkıya sahip olan “özel sektör, devlet, birey, STK, üniversiteler, uluslararası kuruluşlar, uluslararası kuruluşlar, yerel yönetimler” gibi birimlerin önceliklendirilerek sıralanması isteniyor.

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Sıfır emisyon hedefi

Katılımcıların 2053 net sıfır emisyon Hedefinden haberdar olup olmadığı da sorular arasında. “2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi”ne ulaşmak ve ilgili sektörlerin yeşil dönüşümünü sağlamak için öncelikli gördüğünüz alanlar nelerdir?” sorusuna yanıt olarak ise 5 şıktan oluşan yanıtlar isteniyor. İklim değişikliğinin neden olduğu sel baskını, orman yangınları, tarımsal verimlilik kaybı gibi zararların karşılanmasında aktif rol alması gerektiği düşünülen paydaşlar sıralanması istenirken, katılımcılara iklim değişikliğinin maliyetine yönelik görüşleri de soruluyor.