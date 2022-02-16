Çevre dostu binalar 113 bini aştı

Türkiye’de yenilenebilir enerji kullanan bina sayısı 113 bini aştı. Bu yıl 75 bin binanın daha bu zincire eklenmesi planlanıyor. Enerji tüketiminin yüzde 30’undan, karbondioksit salımının yüzde 36’sından sorumlu olan binalar için harekete geçildi.

BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ‘Ulusal Yeşil Sertifika Bilgi Sistemi’ne ilişkin yönetmelik ve yazılım çalışmalarını bir süre önce tamamladı. Artık binalar yapılırken iklime ve yöreye uygunluğuna, çevre dostu, geri dönüşebilir malzeme ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığına, ihtiyacı kadar enerji ve su tükettiğine, bütüncül bir yaklaşımla tasarlandığına dair kriterler göz önünde bulundurulmak zorunda olacak.

2023 yılında binalarda kullanılan fosil yakıtların yüzde 25 azaltılması, tüm binaların enerji kimlik belgesine sahip olması planlanıyor. Uygulama ile yeni istihdam alanı da açıldı. Son iki yılda 18 bin 736 kişi enerji kimlik belgesi uzmanı oldu.

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SIFIR ENERJİLİ BİNALAR

Öte yandan ögünlerde yayımlanması planlanan yönetmelik değişikliği ile “Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar” konseptine geçiş aşamalı olarak yapılacak. Buna göre 1 Ocak 2023’ten itibaren, bir parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan tüm binalar enerji performans sınıfı en az ‘B’ olacak şekilde inşa edilecek .

ISI YALITIMI SAĞLANACAK

Ayrıca bu binaların, kullandığı enerjinin en az yüzde 5’ini güneş enerjisi paneli, rüzgar enerjisi, ısı pompası gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılaması zorunlu olacak. Bu yapıların halen “C” olan asgari enerji performansının “B”ye çıkarılması ile ısı yalıtımında kullanılan yalıtım malzemesi kalınlıklarında da en az 2 santimetre artış olması gerekecek.

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Bu kapsamda asgari ısı yalıtım malzemesi kalınlıkları İstanbul’da 5 santimetreden 7-8 santimetreye, Ankara’da ise 6 santimetreden 8-9 santimetreye çıkacak.

Ayrıca pencerelerin ısı yalıtım değerleri iyileştirilecek. Bu sayede binaların, ısıl konfor şartları bozulmadan ortalama yüzde 25 daha az enerji tüketmeleri sağlanacak. Yapılan düzenleme gereği, 1 Ocak 2023’ten itibaren projeleri buna göre hazırlanmayan binalara ruhsat düzenlenemeyecek. Yapıların 2023’ten sonra bu şartlara uygun inşa edilmesiyle Türkiye’nin enerji ithalatı faturasında yıllık 5 milyar TL düşüş sağlanması, 2025’ten itibaren ise yıllık düşüşün 7,5 milyar liraya ulaşması hedefleniyor.

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