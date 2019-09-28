Ekonomi Bakan Kurum Bodrumda doğal yapıya zarar veren, kaçak ne varsa hepsi kaldırılacak
POLİTİKA TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Doğal yapıya zarar veren, kaçak ne varsa hepsi kaldırılacak

Bakan Kurum: Bodrum'da doğal yapıya zarar veren, kaçak ne varsa hepsi kaldırılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villa, rezidans ve otel inşaatlarındaki kaçak yapıların yıkımına ilişkin, "Biz geldiğimizde 108 bağımsız bölüm vardı. 54 bağımsız bölüm yıkılacak. Doğal yapıya zarar veren, bölgeye zarar veren, kaçak ne varsa hepsi kaldırılacak. Bunların hepsinin tespiti yapıldı. Yüklenici firmaya bildirildi" dedi.

Haber Merkezi AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum’da yıkımı devam eden kaçak yapıları incelemek üzere ilçeye geldi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum’da yıkımı devam eden kaçak yapıları incelemek üzere ilçeye geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Bodrum ilçesi Gündoğan Çetibeli mevkisindeki villa, rezidans ve otel inşaatının Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı kısımlarıyla ilgili başlatılan yıkım işlemlerini inceledi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Kurum, inşaatın 20 Ağustos'ta gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde imara, ruhsata uygun olmayan kot kesitten kaynaklı kaçakların tespitinin yapıldığını, bunların yüklenici firmaya bildirildiğini söyledi.

Bodrum'dan sonra sıra İstanbul'da: 315 kaçak yapı yıkılacak
EKONOMİ
Bodrum'dan sonra sıra İstanbul'da: 315 kaçak yapı yıkılacak

İHA
Bakan Kurum, villa, rezidans ve otel inşaatının Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı kısımlarıyla ilgili başlatılan yıkım işlemlerini inceledi.

Firmanın da bu tespitler doğrultusunda yıkım işlemlerine başladığını belirten Kurum, şöyle konuştu:

  • "Biz geldiğimizde 108 bağımsız bölüm vardı. 54 bağımsız bölüm yıkılacak. Yıkıldıktan sonra proje bu duruma gelecek. Bu süreçte bize vermiş olduğu destekten ötürü de yüklenici firmaya da teşekkür ediyoruz. Sağduyusundan ötürü. 54 bağımsız bölümü yıkarak tüm Türkiye'nin bu noktadaki hassasiyetlerini dikkate aldılar, yıkım işlemini hızlı şekilde altı iş makinesiyle gerçekleştiriyorlar. Bir ay içerisinde bütün yıkımlar tamamlanacak. Bölgede fazla olan hafriyatların alınmasıyla bu alanda diğer alanlarda olduğu gibi doğal yapısına kavuşmuş olacak."

Bodrum’da kaçağa geçit yok
EKONOMİ
Bodrum’da kaçağa geçit yok

İHA
Bakan Kurum, villa, rezidans ve otel inşaatının Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı kısımlarıyla ilgili başlatılan yıkım işlemlerini inceledi.
  • Bir gazetecinin "Denizin 36 metre doldurulduğu gerçeği var. Doldurulan deniz boşaltılacak mı?" sorusuna Kurum, "Doğal yapıya zarar veren, bölgeye zarar veren, kaçak ne varsa hepsi kaldırılacak. Bunların hepsinin tespiti yapıldı. Yüklenici firmaya bildirildi. Onlar da sırayla bu tespitler doğrultusunda hem kaçak yapıların yıkılmasını hem de deniz dolgusu, hafriyat dolgusu, izinsiz iskele alanları gibi yapıların yıkımlarını gerçekleştirecek" ifadelerini kullandı.

Yıkım işleminin birkaç ay içerisinde tamamlanacağını anlatan Kurum, Gümbet Mahallesi'ndeki kaçak yapıları olduğu tespit edilen otel projesinde de incelemelerde bulundu.

20 bina ağır hasarlı

20 bina ağır hasarlı

​Bakan, depremde hasar gören bina sayısını açıkladı.
CHPnin konferansında PYD yandaşı konuştu

CHP'nin konferansında
PYD yandaşı konuştu

Terör örgütü yandaşı, eli kanlı teröristleri meşrulaştırmaya kalktı.
İstanbuldayeni deprem

İstanbul'da
yeni deprem

Silivri açıklarındaki depremin büyüklüğü 3,8.
Haberciliğin <br>bitmediğini göstereceğiz

Haberciliğin
bitmediğini göstereceğiz

TVNET “Yeni Medya Ekranı" sloganı ile yayına başlıyor.
'Ülkenin geleceği bu heyecana bağlı'

'Ülkenin geleceği bu heyecana bağlı'

​Bakan Selçuk, Bilge Çocuk'un ödül töreninde öğrencilere hitap etti.
Hepsi yıkılacak

Hepsi yıkılacak

Bakan Kurum Bodrum'daki kaçak yapıları yerinde inceledi.
'Jammer'lı önlem

'Jammer'lı önlem

Fenerbahçe, derbiye sinyal kesici getirecek.
Depremin şiddetine <br>kumar oynuyorlar

Depremin şiddetine
kumar oynuyorlar

WhatsApp konuşmalarında ortaya çıktı.
Başlangıç<br>maaşı 13 bin TL

Başlangıç
maaşı 13 bin TL

​Katar Havayolları başvuru alımlarına başladı.
İki tabak makarna ve su 2700 TL

İki tabak makarna ve su 2700 TL

​Turistlere hesap şoku.
Esedçilerle <br>Suriye'yi konuşuyor

Esedçilerle
Suriye'yi konuşuyor

CHP'nin tartışmalı Suriye konferansı başladı.
Beyaz Saray'ın<br> yeni skandalı

Beyaz Saray'ın
yeni skandalı

​Suudi Arabistan ve Rusya'yla görüşmeler gizleniyor.
Depozitoyu vermeyince ortalık karıştı

Depozitoyu vermeyince ortalık karıştı

Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip odaları çizip, kapıları kırdı.
Gönüllerin şampiyonu

Gönüllerin şampiyonu

Dereceden vazgeçti, rakibini finişe kadar taşıdı.
Sürüklenen dorse ilçe değiştirdi

Sürüklenen dorse ilçe değiştirdi

Selle boğuşan Artvin'de araçlar akıntıya kapıldı.
Japonya depreme nasıl hazırlanıyor?

Japonya depreme nasıl hazırlanıyor?

​Çocuklara eğitim, altyapı önlemleri ve izleme mekanizmalarına yatırım...
Aşk engel tanımadı

Aşk engel tanımadı

Kendisi gibi engelli olan sevdiğini ailesi vermeyince kaçırdı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.