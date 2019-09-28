Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Doğal yapıya zarar veren, kaçak ne varsa hepsi kaldırılacak Bakan Kurum: Bodrum'da doğal yapıya zarar veren, kaçak ne varsa hepsi kaldırılacak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villa, rezidans ve otel inşaatlarındaki kaçak yapıların yıkımına ilişkin, "Biz geldiğimizde 108 bağımsız bölüm vardı. 54 bağımsız bölüm yıkılacak. Doğal yapıya zarar veren, bölgeye zarar veren, kaçak ne varsa hepsi kaldırılacak. Bunların hepsinin tespiti yapıldı. Yüklenici firmaya bildirildi" dedi.

Haber Merkezi 28 Eylül 2019, 11:38 Son Güncelleme: 28 Eylül 2019, 11:56 AA