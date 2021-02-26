Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan İstanbul'da yeniden oluşan çöp dağları ile ilgili açıklama

Çeşitli programlara katılmak üzere Kırşehir'e gelen Bakan Kurum, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının Kanal İstanbul Projesi ve İstanbul'un bazı ilçelerindeki çöp sorununa ilişkin soruları üzerine açıklamada bulundu.

Kurum, Kanal İstanbul Projesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kendi talimatlarıyla hazırlıklarının yapıldığını ve bu yıl içerisinde de başlayacaklarını ifade etti.

ÇED raporu sürecini tamamladıklarını belirten Kurum, şunları söyledi:

"Üniversitelerden hocalarımızdan ve vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda ÇED raporu süreci tamamlandı. Yine çevre düzeni planı onaylandı. 3 etap planımızı yine Kanal İstanbul güzergahı üzerinde onayladık ve yüzde 52'si yeşil alan olan İstanbul Boğazı'mızı koruma, kurtarma projesi. Yine depremle ilgili rezerv alanımızın oluşturulduğu, bölgedeki yoğunluğun dışında herhangi bir yoğunluğun bölgeye getirilmediği örnek bir şehircilik anlayışıyla ki deprem şehri İstanbul'umuza üreteceğimiz rezerv konutlarıyla da yine riskli gördüğümüz binaların dönüşümü için çok önemli bir alanı inşallah inşa edeceğiz.

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2021 yılı içerisinde projemizin ihalesini yapacağız ve kararlı bir şekilde de inşallah Kanal İstanbul Projesini İstanbul'umuza, Türkiye'mize kazandıracağız. Kanal İstanbul Projesi gerçekten vizyon bir proje. Türkiye'yi dünyada lider bir ülke yapacak, İstanbul'umuzun marka değerine marka katacak bir projedir ve bu noktada her türlü ayrıntı, detay düşünülmektedir. "

Muhalefetin buradaki su kaynaklarının giderildiğini söylediğini anlatan Kurum, buna ilişkin bilimsel raporlarla su kaynaklarının giderilmediğini ispat ettiklerini vurguladı.

Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Depremsellikle ilgili 'İstanbul'a zarar verir' dediler. Yine bunu raporlarımızla zarar vermediğini ispat ettik. 'Yoğunluk getirir' dediler, yine yapmış olduğumuz planlarla herhangi bir yoğunluk getirilmediğini de gösterdik ve bu anlayışla da çalışmalarımızı yapıyoruz. Planlama içerisinde yeşil alanlarını, sosyal donatılarını, üniversitelerini ayırarak İstanbul'un ihtiyaçlarına cevap verecek bir şekilde projemizi yürütüyoruz.

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Fakat İstanbul'umuzun geleceğini bu kadar ilgilendiren, Türkiye'mizin marka değerine marka katacak ve dünyada lider ülke yapacak projeye sadece karşı çıkmak adına bir duruş var. Bu tabi CHP duruşudur, CHP zihniyetidir. Kör bir bakıştır. Ama biz hayırda yarışmaya devam edeceğiz. Onlar şerde yarışmaya devam etsinler. Biz ülkemize değer katacak projeleri üretmeye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 19 yıldır ne yapıyorsak, bundan sonra da aynı anlayışla hayırda yarışmaya devam edeceğiz. Bırakın onlar şerde yarışmaya devam etsinler."

OYNAT 00:54 CHP'li belediyede çöp krizi devam ediyor: Maltepe'de biriken çöpleri vatandaşlar topladı CHP'li Maltepe Belediyesi'nde işçiler greve gidince sokaklar çöplüğe döndü. CHP'li vatandaşlar ise işçiler nedeniyle sokakların çöplüğe dönmesine tepki gösterip belediyeye destek vermek amacıyla sokaklarındaki çöpleri kendileri topladı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'a destek verdiğini söyleyen mahalle sakinlerinden Veysel Pamuk, “Başkanımızın yanındayız işçilerimizin de yanındayız ama bu sendikanın yaptığı iş değil bu pandemi zamanında şu rezilliğe bakın' dedi. Sevim Ayşe Serin ise “Aldıkları maaşı beğenmiyorlar. Pandemi döneminde temizlik şart ama gördüğünüz gibi çöpleri kendimiz topluyoruz' dedi. BiP'te paylaş

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"Yeniden çöp dağları, çukurlar, çamurlar oluşmaya başladı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığında çöp, çamur ve çukurla mücadele ettiklerini dile getiren Kurum, gelinen noktada İstanbul'u yeşil alanlarıyla, yürüyüş yollarıyla, parklarıyla, bahçeleriyle yaşanabilir bir şehir haline getirdiklerini aktardı.

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Bakan Kurum, yine aynı sorunların İstanbul'da yaşanmaya başladığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Bugün görüyoruz ve çok da üzülüyoruz ki, İstanbul'da artık yeniden çöp dağları, çukurlar, çamurlar oluşmaya başladı. Belediyelerimiz bu konuda acziyet içinde ise ben arkadaşlarıma talimat verdim, biz çöp toplama işine de çöplerin toplanmasına da destek verebiliriz bakanlık olarak. Her türlü desteği verebileceğimizi buradan sizin aracılığınızla Kırşehir'den, Ahilik şehrinden, paylaşma, birlik ve beraberliğin şehrinden yine ifade etmek isterim."