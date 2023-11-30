Çevrecilikleri bu kadar

Sayıştay raporuna göre, kamu yararına tarımsal ürün elde edilmesi gereken on binlerce zeytin ağacının üçüncü kişiler tarafından kullanıldığı tespit edildi. Sayıştay 2022 denetim raporunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetindeki zeytin ağaçlarının atıl halde bulunduğu, bir kısmının ise üçüncü şahıslar tarafından kullanıldığı ve bu ağaçlardan tarımsal ürün elde edilmediği, bulgularına yer verdi.