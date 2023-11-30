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Ekonomi

Çevrecilikleri bu kadar

İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki 34 bin 574 adet mülkiyeti kendisine ait zeytin ağacını kaderine terk etti.

Yusuf Özdemir
04:00 - 30/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 03:29 - 30/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Sayıştay raporuna göre, kamu yararına tarımsal ürün elde edilmesi gereken on binlerce zeytin ağacının üçüncü kişiler tarafından kullanıldığı tespit edildi. Sayıştay 2022 denetim raporunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetindeki zeytin ağaçlarının atıl halde bulunduğu, bir kısmının ise üçüncü şahıslar tarafından kullanıldığı ve bu ağaçlardan tarımsal ürün elde edilmediği, bulgularına yer verdi.

TARIMA KAZANDIRILSIN

Raporda zeytinliklerin tarıma kazandırılması ve taşınmazların cins tashihi yapılmasının gerektiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Böylece bu faaliyetler neticesinde elde edilecek tarımsal ürünler Belediye bütçesine artı bir kaynak yaratacak ve kamu kaynağı olan söz konusu ağaçların etkin kullanımı sağlanacaktır.”



#İzmir Büyükşehir Belediyesi
#Aktüel
#Zeytin Ağacı
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