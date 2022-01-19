Ekonomi Çevreye duyarlı sanayileşme
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çevreye duyarlı sanayileşme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, iklim dostu sanayi dönüşümünü sürdürüyor. Bu kapsamda şu ana kadar 4 bin 842 sanayi işyeri inşa edildi.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
​Çevreye duyarlı sanayileşme ​
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İklim dostu sanayi dönüşümü ile ekonomi ve istihdam alanına katkı sunulması planlanıyor. Kendi atığını dönüştüren, sürdürülebilir, havaya, suya, istihdama ve üretime fayda sağlayan yeni sanayi siteleri inşa ediliyor. Uygulamada kent içerisinde kalan küçük sanayi işletmeleri taşınırken hem kentsel dönüşüm hem de sıfır atık uyumlu sanayi siteleri inşa ediliyor.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bu çerçevede şimdiye kadar 4 bin 842 sanayi işyeri esnafın hizmetine sunuldu. Konya’da 2 bin 690 dükkana sahip motorlu sanayi sitesinin, bin 526 işyeri kapasiteli Samsun İlkadım Toybelen sanayi sitelerinin inşaatları ise devam ediyor. Söz konusu projelerde sanayi sitelerinin atıkları ayrılacak. Kendi kendine yetebilen, kendi elektriğini üretebilen, atık yağların toplandığı, yağmur sularının depolandığı sanayi tesisleri olacak. Osmaniye, Rize Çayeli, Afyonkarahisar Dinar, Amasya Suluova, Trabzon Akçaabat, Arsin, Kayseri Kocasinan, Kütahya İnköy, Adana Sarıçam sanayi sitelerinin projeleri de başladı.

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İklim dostu sanayi sitesi
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İklim dostu sanayi sitesi
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