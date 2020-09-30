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Ekonomi Gram altın 472 lira seviyelerinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 30 Eylül altın fiyatları

Gram altın 472 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 472,3 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 765 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 133 liradan satılıyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 472,3 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde bir üzerinde 477 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Altının gramı 477 liraya yükseldi
EKONOMİ
Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Altının gramı 477 liraya yükseldi
  • Gram altın, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde bir altında, 472,3 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 765 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 133 liradan satılıyor.

Altına zam geldi: Sahte bilezik satışları patladı
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Artan altın fiyatları sebebiyle düğün yapacaklar sahte altın takılara büyük rağbet gösteriyor.
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Bursa'da sayıları her gün artan taklit altın satıcılarının işleri açıldı.
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Altın fiyatlarının yüksek olmasından dolayı istenilen altınları alamayan vatandaşlar, 3 tane gerçek bilezik alırken, yanına 7 tane de taklit bilezik alıyor.
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Gerçeğinden ancak kuyumcuların ayırt ettiği taklit altın takılar vatandaşlar tarafından büyük rağbet görüyor.
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Bursa'da bijutericilik yapan Sarıbey Bakış, Altın fiyatları yükselince vatandaşlar sahte takılara yöneldi. Bilhassa düğün yapacaklar çok geliyor. 3 tane gerçek bilezik alıp yanına da 7 tane sahte bilezik alıyorlar. Bu sahte takıları gerçeğinden ayırt etmek zor, ancak kuyumcular ayırt eder. Böyle olunca vatandaşlar tarafından talep görüyor. Fiyatları da uygun. Bilezikleri 15 ila 40 lira arasında satıyoruz. Kolyelerin fiyatı da 20 ila 50 lira arasında değişiyor dedi.
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Altına zam geldi: Sahte bilezik satışları patladı
Bursa'da sayıları her gün artan taklit altın satıcılarının işleri açıldı. Altın fiyatlarının artmasıyla birlikte düğün yapacak olan dar gelirli aileler, çareyi sahte altın takılarda buluyor.

Altının ons fiyatı ise 1.883-1.900 dolar bandında hareket ederken, şu dakikalarda dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,6 azalışla 1.887 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, dolar endeksinin seyri ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının altının ons fiyatına yön vermeye devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt dışında, ABD'de büyüme ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.900 doların ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.


Altın kaplamalı baklava yaptı: Dilimini 550 liradan satıyor
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Bursa'da baklavacı Argün Gürol, 24 ayar saf altın ile kaplı baklava yaptı.
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Altın kaplamalı baklavanın dilimini 550 lira olarak belirleyen Gürol, amaçlarının, baklavaya olan değeri göstermek olduğunu dile getirdi.
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Argün Gürol, “İki gün önce ürettik. İnsanların ilgisini çekiyor. Baklavayı merak edip, görmek isteyenler var. Altını sarraflarda özel olarak çektiriyoruz. Tadı aynı dedi.
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Altın kaplamalı baklava yaptı: Dilimini 550 liradan satıyor
Bursa'nın İznik ilçesinde 24 ayar altın kaplamalı baklava yapıldı. Altın kaplamalı baklavanın dilimi 550 liradan satılıyor.


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