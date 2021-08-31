Ekonomi Kapalıçarşıda çeyrek altın günü 784 liradan tamamlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da çeyrek altın günü 784 liradan tamamlandı

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,29 azalışla 483,80 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 784 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 208 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 784 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 208 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,29 düşüşle 483,80 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • CUMA SALI
  • KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 485,00 485,20 483,60 483,80
  • Cumhuriyet Ata Lira 3.196,00 3.217,00 3.187,00 3.208,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 442,30 446,30 441,00 445,00
  • Lira(Tam) Ziynet 3.123,00 3.143,00 3.114,00 3.134,00
  • Yarım Ziynet 1.562,00 1.572,00 1.557,00 1.567,00
  • Çeyrek Ziynet 781,00 786,00 779,00 784,00

Piyasa değeri 50 Milyon TL: 10 bin adet ele geçirildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, basım yetkisi sadece Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde bulunan fakat Cumhuriyet döneminden itibaren resmi olarak basımı durdurulan reşat altını, hamit altını ve ata lirası olarak adlandırılan altınlarının basımını yapan şebekeye operasyon düzenlendi.
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Bu sabah saat 06.00'da İstanbul merkezli, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Kayseri'de 55 farklı adrese yapılan operasyonlarda çoğu kuyumcu olan 29 şüpheli gözaltına alındı.
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Adreslerde ve basım atölyelerinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan yaklaşık 10 bin adet Ata Lirası, Reşat ve Hamit altını ele geçirildi.
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Altı ilde çeşitli atölyelerde basımı yapılan altınların şebeke tarafından kuyumcular aracılığıyla piyasaya sürüldüğü tespit edildi.
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Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, basılan altınların gerçek olup olmadıkları yapılan incelemelerin ardından ortaya çıkacak.
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Piyasa değeri 50 Milyon TL: 10 bin adet ele geçirildi
İstanbul merkezli 6 ilde Cumhuriyet döneminden bu yana basımı durdurulan reşat altın, hamit altın ve ata lirası basımı yaptığı tespit edilen şebekeye operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olduğu değerlendirilen 10 bin adet altın ele geçirildi.
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