Cezayir bandıralı LNG gemisi yolda: 1 Mayıs'ta Türkiye'de olacak

Türkiye'nin LNG tarafında attığı bu adım başta Rusya olmak üzere boru hatları ile gaz tedarik eden ülkeleri telaşlandırırken, Rus enerji şirketi Gazprom Export ise geçtiğimiz Kasım ayında LNG'ye karşılık spot boru gazı ithalatı için adım atmıştı. Rus şirketin hamlesini yorumlayan uzmanlar ise; yeni fiyat hamlelerinin kapıda olduğuna dikkat çekmişti.