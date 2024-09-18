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Ekonomi

Çift Ödeme İadesi nedir? Vatandaşa para iadesi mi yapılıyor? SGK’dan resmi açıklama geldi

Son günlerde ortaya atılan çift ödeme iddialarına SGK son noktayı koydu. Çift Ödeme İadesi nedir? SGK vatandaşa para iadesi mi yapıyor? Milyonlarca kişiyi ilgilendiren konu ile ilgili SGK'dan resmi açıklama geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kurum bünyesinde “Çift Ödeme İadesi” ismiyle herhangi bir işlemin olmadığını ve bu isimle gönderilen e-postaların dolandırıcılık amacı taşıdığını bildirdi. SGK’dan yapılan açıklamada; “Kurumumuzun ‘Çift Ödeme İadesi’ konulu herhangi bir işlemi yoktur. Ayrıca kurumumuz tarafından gönderilen SMS veya e-postalar sadece bilgilendirme amacı taşımaktadır. Mail yoluyla kişilerden IBAN ve kişisel bilgi talep edilmemektedir.” denildi. Peki ne yapılmalı? Mail ve mesaj yoluyla para isteyen dolandırıcılara karşı nasıl önlem alınmalı? Tüm detaylar haberimizde...

Seda Ekinci
12:02 - 18/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 12:04 - 18/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
SGK'dan Çift Ödeme İadesi ile ilgili resmi açıklama
SGK'dan Çift Ödeme İadesi ile ilgili resmi açıklama
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son günlerde ortaya atılan Çift Ödeme İadesi ile ilgili son noktayı koydu.
SGK tarafından yapılan açıklamada kurum bünyesinde
“Çift Ödeme İadesi”
ismiyle herhangi bir işlemin olmadığını ve bu isimle gönderilen e-postaların dolandırıcılık amacı taşıdığını bildirdi.

SGK’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Son günlerde vatandaşlarımıza
“Çift Ödeme İadesi”
konulu sahte e-postalar gönderildiği tespit edilmiştir.

Vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik Kurumu Müşteri Hizmetleri adıyla gönderilen bu tür sahte SMS ve e-postalara itibar etmemeleri önem arz etmektedir. Bu tür sahte e-postalar dolandırıcılık amacı taşır ve kişisel bilgilerinizi ele geçirmek üzere tasarlanmıştır.


Kurumumuzun
“Çift Ödeme İadesi
” konulu herhangi bir işlemi yoktur
. Ayrıca
kurumumuz tarafından gönderilen SMS veya e-postalar sadece bilgilendirme amacı taşımaktadır.
Mail yoluyla kişilerden IBAN ve kişisel bilgi talep edilmemektedir.

Vatandaşlarımız şüpheli bir e-posta aldığında, Çalışma Hayatı İletişim Merkezi ALO 170 ve CİMER üzerinden bizimle irtibata geçebilir ya da Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Merkezlerimizden bilgi alabilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SGK çift ödeme iadesi nedir, vatandaşa para iadesi mi yapılıyor?

SGK’nın ‘çift ödeme iadesi’ yaptığına dair iddialar ortaya atılmış ödemenin nasıl ve nereden yapılacağına dair sorular gündeme gelmişti. Bu iddialara göre SGK adı altında çok sayıda sigortalıya e-posta gönderilmiş ve çift ödeme iadesi alabilecekleri bildirilmişti. SGK'da oluşan yoğunluk ve artan mailler üzerine resmi açıklama geldi. '
SGK Çift Ödeme İadesi'nin bir dolandırıcılık yöntemi olduğu bu yapılan açıklama ile ortaya çıktı.

SGK tarafından yapılan açıklamada böyle bir ödeme iadesi yapmasına yönelik uygulama olmadığı bildirildi.
Ayrıca vatandaşların bu kötü niyetli kişilere IBAN ve kişisel bilgilerini vermemeleri de özellikle istendi.
Bu dolandırıcıların tuzağına düşen bazı vatandaşlar SGK’dan çift ödeme iadesi almayı düşünürken hesaplarında olan paralarından da olabiliyorlar.

Ne yapılmalı?

Mail ve mesaj yoluyla gelen IBAN isteklerine karşı nasıl önlem alınmalı? Bu tür e-posta alan kişilerin gelen mailleri ve mesajları SGK Genel Müdürlüklerine sormaları ve yanıt aldıktan sonra hareket etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca şüpheli bir e-posta aldığında, Çalışma Hayatı İletişim Merkezi ALO 170 ve CİMER üzerinden SGK ile irtibata geçebilir ya da Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Merkezlerimizden bilgi alabilirler.


#SGK
#ödeme
#Çifte ödeme iadesi
#ekonomi
#dolandırıcılık
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