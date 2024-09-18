SGK’nın ‘çift ödeme iadesi’ yaptığına dair iddialar ortaya atılmış ödemenin nasıl ve nereden yapılacağına dair sorular gündeme gelmişti. Bu iddialara göre SGK adı altında çok sayıda sigortalıya e-posta gönderilmiş ve çift ödeme iadesi alabilecekleri bildirilmişti. SGK'da oluşan yoğunluk ve artan mailler üzerine resmi açıklama geldi. '

SGK Çift Ödeme İadesi'nin bir dolandırıcılık yöntemi olduğu bu yapılan açıklama ile ortaya çıktı.