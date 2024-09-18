Vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik Kurumu Müşteri Hizmetleri adıyla gönderilen bu tür sahte SMS ve e-postalara itibar etmemeleri önem arz etmektedir. Bu tür sahte e-postalar dolandırıcılık amacı taşır ve kişisel bilgilerinizi ele geçirmek üzere tasarlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
SGK çift ödeme iadesi nedir, vatandaşa para iadesi mi yapılıyor?
Ne yapılmalı?
Mail ve mesaj yoluyla gelen IBAN isteklerine karşı nasıl önlem alınmalı? Bu tür e-posta alan kişilerin gelen mailleri ve mesajları SGK Genel Müdürlüklerine sormaları ve yanıt aldıktan sonra hareket etmeleri gerekmektedir.