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Çiftçiden ‘krediler ertelensin’ talebi

Çiftçiden ‘krediler ertelensin’ talebi

Saliha Engin
04:0016/04/2025, Çarşamba
G: 16/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Nisan ayındaki kar yağışları 36 ilde zirai dona neden oldu. Deprem bölgesindeki çiftçilerde zirai dondan etkilendi. Mahsulünün neredeyse tamamı yanan çiftçi ise zor durumda. Hatay’ın Reyhanlı bölgesinde çiftçilik yapan Mehmet Mursaloğlu, “Zararımızın boyutu çok fazla. Çiftçiler olarak destek bekliyoruz. Bu yıl ekonomik olarak çiftçi çok sıkıntıya girecek. Çiftçiye destek olmak için Ziraat Bankası kredileri erteleyebilir. Bu bizi biraz olsun rahatlatır" dedi.


DOĞAL AFET İLAN EDİLMELİ

Selçuk Ramazanoğlu

Çukurova bölgesinde çiftçilik yapan Selçuk Ramazanoğlu ise, “Geçen yıl sıcaktan kaynaklanan sıcak zararı olduğunu ve sıcaktan çiçeklerin döküldü. İklim kriziyle birlikte su krizi yaşıyoruz bu durum bizi çok fazla etkiliyor. Tam çiçekler açmaya başlamışken soğuktan çiçekler yandı. Bu sene bizim ürün alma şansımız kalmadı. Çiftçinin önümüzdeki birkaç yılı adeta çöp oldu. Gıda güvenliğimiz büyük tehlikede. Önümüzdeki günlerde suya erişim de çok zor olacak. Tarsim’den de yararlanamıyoruz. Ülke genelinde bir doğal afetin ilan edilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.


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