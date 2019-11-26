Ekonomi Çılgın Projede son aşamaya gelindi 2 gün sonra ÇED raporuna son şekli verilecek
EMLAK

Çılgın Proje'de son aşamaya gelindi: 2 gün sonra ÇED raporuna son şekli verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2011'de açıklanan ve kamuoyunda "çılgın proje" olarak bilinen Kanal İstanbul Projesi'nin ÇED raporuna son şeklinin verilmesi amacıyla 28 Kasım'da 1. İnceleme Değerlendirme Komisyon toplantısı düzenlenecek.

Haber Merkezi AA
Kanal İstanbul Projesi
Kanal İstanbul Projesi

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda, Küçükçekmece Gölü'nden başlayıp, Şahintepe Mahallesi'nden geçerek Sazlıdere Baraj Havzası boyunca devam edecek proje, Terkos Gölü'nün doğusundan Karadeniz'e ulaşacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011'de açıklanan, kamuoyunda "çılgın proje" olarak bilinen ve mühendislik açısından tüm teknik çalışmaların tamamlandığı Kanal İstanbul'un ÇED raporuna son şekli verilecek. Bu kapsamda, başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere ÇED İnceleme Değerlendirme Komisyonundaki kurum ve kuruluşların yetkililerinin katılımıyla 28 Kasım'da 1. İnceleme Değerlendirme Komisyon toplantısı düzenlenecek.

  • Projeyle ilgili komisyon üyesi olarak görevlendirilenlerin katılımıyla rapor hakkında kurum/kuruluşların görüş ve düşünceleri alınacak. Ardından Kanal İstanbul'un ÇED raporunun nihai şekline ilişkin kısa süre içerisinde karar verilecek. Böylece projenin ÇED süreci de tamamlanmış olacak.

PROJE 45 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

Uzunluğu 45 kilometre olacak proje güzergahında yer alan diğer kurum ve kuruluşlara ait mevcut altyapı kavramsal deplase çalışmaları, ilgili kurumlarla mutabık kalınarak hazırlandı. Proje bedeli 75 milyar lira olan Kanal İstanbul'un, kamu özel iş birliği modeliyle hayata geçirilmesi planlanıyor.

Proje kapsamında 7 kara yolu köprüsü, biri köprü diğeri yer altı geçişi olmak üzere toplam 2 demir yolu geçişi, 2 metro geçişi yapılması öngörülüyor.
  • Kanal İstanbul'dan kara yolu ve demir yoluyla oluşturulacak güzergahlar ise D-020 kara yolu geçişi, Kuzey Marmara Otoyolu (KMO), TCDD hızlı tren hattı geçişleri, Sazlıbosna kara yolu geçişi, KMO kesim-7 geçişi, TCDD Halkalı-Kapıkule konvansiyonel demir yolu hattı, Mahmutbey-Esenyurt metrosu, TEM otoyolu geçişi, Yenikapı-Sefaköy-Beylikdüzü metrosu, D-100 kara yolu geçişi olarak planlandı.
Filmlere taş çıkartacak senaryo

Filmlere taş çıkartacak senaryo

​Cumhurbaşkanı AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
Her şey planlandığı gibi

Her şey planlandığı gibi

​Bakan Akar'dan Barış Pınarı Harekatı ve S-400 açıklaması.
Tarih açıklandı

Tarih açıklandı

​Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu aracı kamuoyuna tanıtacak.
CHP siyaset değil yalan üretiyor

CHP siyaset değil yalan üretiyor

​Cumhurbaşkanı önemli açıklamalarda bulundu.
TOKİ 252 arsayı satışa çıkardı

TOKİ 252 arsayı satışa çıkardı

24 ilde bulunan arsaların satışı için tarih açıklandı.
Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.

Türkiye'de yakalandı

Türkiye'de yakalandı

4 dil bilen Fransız'ın, DEAŞ'a katılacağı ortaya çıktı.

Süper Lig'de <br>haftanın 11'i

Süper Lig'de
haftanın 11'i

Üç futbolcu ile kadroya Trabzonspor damga vurdu.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar

​Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.
Borçluyu sevindiren<br>satışın önü açılıyor

Borçluyu sevindiren
satışın önü açılıyor

Faiz silme, ciddi indirim ve taksit imkanı sunuluyor.
6.4'ün ardından<br>5.3 ile sallandı

6.4'ün ardından
5.3 ile sallandı

Arnavutluk'ta tsunami uyarısı yapıldı, depremde enkaz altına kalanlar var.
Türkiye'de bir ilk

Türkiye'de bir ilk

Artık kasım ayında da hasadı yapılabilecek.
Eylem hazırlığındaki<br> teröristlere bomba yağdırıldı

Eylem hazırlığındaki
teröristlere bomba yağdırıldı

​Pençe Harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi.
FETÖ'ye peş peşe<br> şafak baskınları

FETÖ'ye peş peşe
şafak baskınları

İhraç edilenler, muvazzaflar, mahrem imamlar dahil 100'e yakın gözaltı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.