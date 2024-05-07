Çimsa’dan küresel liderlik yatırımı

Çimento kolunun en katma değerli ürünlerinden beyaz çimentoda dünya liderliğine oynayan Çimsa, şimdi de gözünü yapı kimyasallarına dikti. 1,5 milyar TL’lik CAC yatırımıyla hayata geçen tesiste üretilecek ürünlerin yüzde 90’ı Mersin’den dünyaya ihraç edilecek. Mersin’de tamamladığı yeni kalsiyum alüminat çimento (CAC) tesisiyle, kapasitesini yaklaşık iki katına çıkaran Çimsa, bu alanda dünyanın en büyük üç üreticisinden biri haline geldi.

MALZEME DEVRİMİNİN ATEŞİNİ TAŞIYORUZ

Tesis açılışı kapsamında gazetecilerle bir araya gelen Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Sabancı Topluluğu’nun 1970’li yıllardan sonra odağını sanayiye çevirdiğini hatırlattı. Bu dönemden itibaren Sabancı’nın Türkiye’nin sanayi hamlesinin öncü topluluklarından biri olduğunu ve sanayi ile özdeşleştiğini ifade eden Alper, “İnovasyonun, teknolojinin, sürdürülebilirliğin merkezde olduğu bir dönüşüm süreci sanayide de kendisini gösteriyor. Türkiye’yi geleceğe taşıyacak sıçramayı yapacaksak, dünyadaki malzeme devrimine seyirci kalamayız. Aksine bu devrimin ateşini biz taşımalıyız. Teknoloji gücümüzü, geleceğin malzemelerini yaratmak için kullanmalıyız” dedi.

KÜRESEL VE KÂRLI İŞLERE ÖNCELİK

Çimsa’nın bu alanda önemli bir rol üstlendiğinin altını çizen Cenk Alper, “Bugün bize ev sahipliği yapan CAC tesisimiz de bu yaklaşımın bir uzantısı. Çimsa’nın iki temel önceliği var. İlki ana işlerini daha küresel ve daha kârlı hale getirmek. İkincisi ise çimentodan yapı malzemelerine dönüşümü ve ürün çeşitlendirmesini başarıyla sürdürmek. Bu dönüşümde, CAC bir köprü görevi görüyor” diye konuştu.

Sabancı Topluluğu’nun, son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlara değinen Alper, “2021-2023 dönemini kapsayan 3 yıllık süreçte toplam yatırımlarımız yaklaşık 89 milyar TL olarak gerçekleşti. Sadece geçtiğimiz yıla baktığımızda ise, toplam yatırımlarımız 2022 yılına göre yüzde 70 artışla 51 milyar TL seviyesini aştı" dedi.

TÜRKİYE İLE DÜNYAYI BİRLEŞTİRİYOR

Çimsa’nın yapı malzemeleri iş kolunda artık küresel bir marka olduğunu belirten Sabancı Holding Malzeme Teknolojileri Grup Başkanı Burak Orhun ise şu bilgileri verdi: “Küresel markalar oluşturmak, Dünya’nın Sabancı’sı yaklaşımımızın önemli bir unsuru. Ürünlerimizi Mersin’den dünyaya açarken, öte yandan küresel ayak izimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede, ABD'de yatırımına devam ettiğimiz gri çimento öğütme tesisimizle, bölgede beyaz çimentonun yanı sıra gri çimento pazarında da aktif şekilde yer alacağız. Gri çimento alanında Türkiye’de edindiğimiz tecrübeyi yurt dışına taşıyacağız. Yaklaşık 82 milyon dolarlık yatırımla hayata geçireceğimiz tesisimizi de gelecek yılın son çeyreğinde devreye almayı planlıyoruz.”

İSPANYA’DA %50 ABD’DE %20 PAZAR PAYI

Çimsa’nın Türkiye’de 3 entegre fabrikasıyla faaliyet gösterdiğini ifade eden Çimsa CEO’su Umut Zenar, şunları anlattı: “ABD’deki öğütme tesisimiz ve 4 farklı uluslararası terminalimizle 6 kıtada 70’ten fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. ABD’de yüzde 20, İspanya’da ise yüzde 50’ye yakın pazar payına sahibiz. Mersin fabrikamızda yatırımı 16 ayda en ileti teknolojiyi kullanarak tamamladık. Burada fırın teknolojimizi bile bu alandaki iş ortağımızla geliştirdik. Yeni kurulan fırınımız, mevcut 3 fırınımızın kapasitesini tek başına üretebiliyor. Tesisimizle Çimsa’nın CAC klinkeri üretim kapasitesi yıllık 65 bin tondan 131 bin tona yükselttik.”

CAC nerelerde kullanılıyor?

Kalsiyum alüminat çimento (CAC) ısıya dayanıklı, yüksek performans ve dayanım gösteren özel bir çimento. Havaalanı pistleri, uzun mesafeli ulaşım yolları, otoyollar, köprüler, demir çelik yüksek fırınları, uzun ömürlü kanalizasyon sistemleri ve maden sahalarının duvarlarının güçlendirilmesinde kullanılıyor. Normal bir çimentonun buradaki ömrü 20 yılken, bu ürünün ömrü 100 yıla kadar çıkabiliyor. Gri çimentonun bir ayda kazandığı dayanıma altı saatte ulaşıyor. Yüksek sıcaklığa dayanıklı olduğu için bin 500 dereceye kadar bozulmuyor.

Umut Zenar, Cenk Alper, Burak Orhun.

Beyaz çimentodan 3D ev