Çin yuanı/TL kontratlarında üst limit yüzde 20'ye çıktı

Borsa İstanbul AŞ'nin VİOP'ta gün içi fiyat limiti değişikliği duyurusu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.Duyuruda, 'VİOP'ta işlem gören Çin yuanı/TL sözleşmelerinde uygulanan yüzde 10'luk üst fiyat limiti oranı bugün için yüzde 20'ye çıkarılmıştır.' ifadelerine yer verildi. EKONOMİ Yurt dışı üretici fiyatları yüzde 13,49 arttı EKONOMİ Çin’den ithal edilen oyuncaklarla ilgili kritik uyarı: Çocuklar için büyük risk var EKONOMİ 25 yıl sonra bir ilk gerçekleşmişti: Beklenen ikinci gemi de İzmir’e geldi