Ekonomi Çin yuanı/TL kontratlarında üst limit yüzde 20ye çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çin yuanı/TL kontratlarında üst limit yüzde 20'ye çıktı

Borsa İstanbul AŞ, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören Çin yuanı/TL sözleşmelerinde uygulanan yüzde 10 üst fiyat limiti oranını bugün için yüzde 20'ye çıkardı.

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Haber Merkezi AA
Çin yuanı/TL kontratlarında üst limit yüzde 20ye çıktı
Foto/arşiv

Borsa İstanbul AŞ'nin VİOP'ta gün içi fiyat limiti değişikliği duyurusu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Duyuruda, "VİOP'ta işlem gören Çin yuanı/TL sözleşmelerinde uygulanan yüzde 10'luk üst fiyat limiti oranı bugün için yüzde 20'ye çıkarılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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