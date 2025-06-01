Çin'e e-ticarette yeni tedbirler yolda

Türkiye, Çin ile ticarette açılan makası kapatmak için bu ülke menşeili TEMU gibi e-ticaret platformlarına yönelik tedbirlerini sıkılaştırıyor.
Yurt dışı platformlar üzerinden satın alınan ürünlerde gümrük muafiyeti limitinin 30 dolara düşürülmesi ithalatı frenlemeye yetmedi. Söz konusu platformların Türkiye mevzuatına tabi olması ve vergi kaybının önüne geçilmesi için yeni adımlar üzerinde çalışıldığı öğrenildi. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, e-ticarette Çin istilasını durdurmak ve bilinçsiz ithalatın kişi sağlığı ve ülke ekonomisinde yol açtığı kayba son vermek için yeni önlemler üzerinde çalışılıyor.
VERGİ VERMELERİ ŞART
Görüştüğümüz kaynaklar, "Yeni çıkan yönetmeliğe göre e-ticaret platformları sayfalarına sertifikalarını koymak zorunda. İlgili firmalar en azından Türkiye’deki yasalara tabi olmalı ve burada vergi vermeli" dedi.