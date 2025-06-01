Çin'e e-ticarette yeni tedbirler yolda

Yurt dışı platformlar üzerinden satın alınan ürünlerde gümrük muafiyeti limitinin 30 dolara düşürülmesi ithalatı frenlemeye yetmedi. Söz konusu platformların Türkiye mevzuatına tabi olması ve vergi kaybının önüne geçilmesi için yeni adımlar üzerinde çalışıldığı öğrenildi. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, e-ticarette Çin istilasını durdurmak ve bilinçsiz ithalatın kişi sağlığı ve ülke ekonomisinde yol açtığı kayba son vermek için yeni önlemler üzerinde çalışılıyor.