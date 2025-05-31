Türkiye altyapıda Avrupa’yı solladı

Maliye Hesap Uzmanları Vakfı ev sahipliğinde düzenlenen ‘Yeni Dünya Düzeninde Değişen Jeopolitik ve Ekonomik Dinamikler’ paneli Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Dünya Ticaret Örgütü Eski Genel Direktörü Roberto Azevedo, Maliye Hesap Uzmanları Vakfı Başkanı Ahmet Eren ve çok sayıda iş insanının katılımıyla dün İstanbul’da gerçekleşti. Panelde konuşan Boris Johnson, Türkiye’nin son yıllarda gerçekleştirdiği altyapı yatırımlarının “inanılmaz” olduğunu belirtti. Johnson, “Biz İngiltere’de bu yatırımları yapamadık, birçok projeyi iptal ettik. Türkiye ise havalimanları, hızlı tren hatları, köprüler inşa ediyor. Bu bizim ders çıkarmamız gereken bir tablo” dedi.

BU YIL TURİST SAYISI 5 MİLYONA ULAŞACAK

İki ülke arasındaki ilişkilerin daha da derinleşeceğine dikkat çeken Johnson, “Bu yıl 5 milyon İngiliz vatandaşının Türkiye’ye tatile geleceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Geçen yılın İngiliz turist sayısı ise 4 milyon 430 bindi. Ziyareti sırasında Türkiye’ye olan ilgisini bir kez daha dile getiren Johnson, sembolik anlamı büyük olan bir projeye de dikkat çekti: “Bir kıtadan diğerine yüzmek istiyorum. Eğer bir Türk yetkili bana bu fırsatı sağlarsa, bu çok anlamlı ve güçlü bir mesaj olur."

ARA BULUCULUK ROLÜNÜZ ÇOK KIYMETLİ

Boris Johnson, Türkiye ile İngiltere’nin küresel barış ve istikrar adına güçlü bir yol haritası oluşturduğunu vurgularken, bu kapsamda atılması gereken ilk adımın Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi olduğunu söyledi. “Bu savaş, Ukrayna halkının bağımsızlık savaşıdır. Putin, Ukrayna’yı fethedemeyeceğini anladığında savaş sona erecek” diyen Johnson, Türkiye’nin bu süreçte önemli bir ara bulucu rol üstlendiğini ve artık Beyaz Saray’ın da bu çabaların farkına vardığını ifade etti.

TÜRKİYE-İNGİLTERE ORTAKLIĞI GENİŞLEMELİ

Boris Johnson, Türkiye ve İngiltere arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle savunma ve istihbarat alanlarında iş birliğinin artırılmasının her iki ülke için de fayda sağlayacağını vurguladı. Ayrıca İngiltere'den Türkiye’ye ihraç edilen patlıcana yüzde 12 vergi uygulanmasını eleştiren Johnson, “Bunun bir mantığı yok, bu tür konular yeniden gözden geçirilmeli” dedi.

Johnson, Çin ile ticarette gümrük vergisi konusunun Donald Trump’ın 40 yıllık hayalı olduğunu da belirtti.







